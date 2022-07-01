«Утренний бухгалтер». Новые поправки от Минфина в ФСБУ 26/2020

В бухотчетности за 2024 год надо будет применять ФСБУ 26/2020 по капвложениям в новой редакции.

Плательщики АУСН будут передавать в банк данные по НДФЛ сотрудников с указанием кодов дохода и вычета.

Если налоговики обнаружили в ЕГРЮЛ недостоверные данные, компании пришлют об этом уведомление, и она должна исправиться.

Аренду апартаментов хотят перевести на НПД.

Вышли в оборот новые сторублевки с QR-кодом.Основной цвет новых денег — оливковый, оранжевый.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/54210 от 08.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Компания-банкрот тоже должна исправлять недостоверный адрес в ЕГРЮЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/55417 от 10.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин обещает имущественный вычет в упрощенном порядке. Но полноценно система не работает

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