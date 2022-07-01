«Утренний бухгалтер». Новые поправки от Минфина в ФСБУ 26/2020

В бухотчетности за 2024 год надо будет применять ФСБУ 26/2020 по капвложениям в новой редакции.
Плательщики АУСН будут передавать в банк данные по НДФЛ сотрудников с указанием кодов дохода и вычета.
Если налоговики обнаружили в ЕГРЮЛ недостоверные данные, компании пришлют об этом уведомление, и она должна исправиться.
Аренду апартаментов хотят перевести на НПД.
Вышли в оборот новые сторублевки с QR-кодом.Основной цвет новых денег — оливковый, оранжевый.
Субсидиарная ответственность главбуха при банкротстве организации. Вебинар уже сегодня!
Изначально субсидиарная ответственность касалась только учредителей и директоров юридического лица-банкрота, но практика не стояла на месте и к контролирующим лицам стали причислять юристов, бухгалтеров, контрагентов должника. Наверняка все слышали о знаменитом деле Ахмадеевой.
На вебинаре рассмотрим риски возможного привлечения к субсидиарной ответственности главного бухгалтера и возможности ее избежать.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/54210 от 08.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Компания-банкрот тоже должна исправлять недостоверный адрес в ЕГРЮЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/55417 от 10.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин обещает имущественный вычет в упрощенном порядке. Но полноценно система не работает
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