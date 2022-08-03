Как не потерять остаток имущественного вычета

Когда можно получить вычет

Напомним, что «жилищный» имущественный вычет по НДФЛ получают в следующих ситуациях (ст. 220 НК):

строительство, приобретение жилья в России (равно как и долей, и земель под него);

погашение процентов «жилищным» целевым займам (кредитам), при условии, что они получены из российского источника (юрлица или ИП) и имеется фактическое подтверждение того, что они потрачены на указанную цель (постройку, покупку жилья);

погашение процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для перекредитования (рефинансирования) вышеописанных целевых займов.

Часть уплаченного в дальнейшем налога можно вернуть.

О размере вычета

Максимальный размер вычета — не более 2 млн руб. (при постройке или приобретении жилья), не более 3 млн руб. — при погашении процентов по ипотеке.

Уменьшить налоговую базу по НДФЛ можно максимум, соответственно, на 260 000 руб. (2 млн руб. х 13%) или на 390 000 руб. (3 млн. руб. х 13%).

Тонкости и нюансы

Прежде всего следует помнить, что имущественный вычет можно получить лишь раз в жизни, и при соблюдении следующих условий:

размер вычета за год не может превышать НДФЛ, который поступил в бюджет с выплат лицу, претендующему на вычет;

получение вычета возможно при представлении в налоговые органы подтверждения права собственности на объект (в ЕГРН имеются сведения об этом).

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Как перенести вычет

Еще один важный момент: даже за какой-то год у гражданина не было доходов, облагаемых НДФЛ, он не теряет права на вычет, т.е. он не сгорает. Например, гражданин приобрел жилье в 2019 г., в 2020 г. потерял работу, и трудоустроился лишь в 2021 г. В 2022 г. можно смело подавать заявление на вычет, ведь возврат НДФЛ производится в течение нескольких лет, вплоть до полного исчерпания максимальных сумм (см. выше).

Конкретизируем наш пример.

Квартира приобретена в 2021 г., цена — 2,9 млн руб., за 2021 г. налогоплательщик в совокупности заработал 750 тыс. руб., 97 500 руб. НДФЛ (750 тыс. х 13%) налоговый агент перечислил полностью.

В феврале 2022 г. налогоплательщик представил в налоговую инспекцию форму 3-НДФЛ и пакет подтверждающих документов.

К возврату из бюджета причитается 97 500 руб., в следующих годах можно получить еще 162 500 руб. (260 000 — 97 500). Остаток имущественного вычета — 1 250 000 руб. (2 000 000 — 750 000). (Данные разъяснения подтверждаются и позицией Минфина, см., в частности, письмо от 06.05.2022 № 03-04-05/41908).