Главбух: права, обязанности, передача дел

За что могут уволить главного бухгалтера

Главный бухгалтер такой же сотрудник, как и остальные, но у него есть особенности при увольнении. Причем уйти главбух может по собственной инициативе (низкая зарплата, появление вакансии в престижной компании), по соглашению (обе стороны расстаются по обоюдному согласию), и при не самых приятных обстоятельствах (утрата доверия, хищение и т.п.).

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За что могут уволить главного бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Вот так выглядит статистика запросов по словам «бухгалтер увольнение» за месяц.

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Причем, судя по поисковику — чаще бухгалтеры уходят по собственному желанию. А еще пользователей интересует, как при этом передать дела и какие документы нужно оформить.

Так в каких случаях увольняют главбуха?

Обычно в тех же, что и других сотрудников. В Трудовом кодексе есть следующие статьи:

  • ст. 75 — смена собственника организации, смена подведомственности, реорганизация, в случае отказа работника дальше работать;
  • ст. 77 — общие основания расторжения ТД;
  • ст. 79 — прекращение срочного трудового договора;
  • ст. 81 — расторжение по инициативе работодателя.
Главбуха можно, например, уволить по следующим основаниям:

  • ликвидация компании или прекращение деятельности ИП;
  • по собственному желанию;
  • в случае нарушения условий трудового договора;
  • несоответствие занимаемой должности;
  • закончился срок срочного трудового договора.
Рассмотрим несколько вариантов.

Собственное желание

Не всегда это реальная причина увольнения. Не секрет, что даже с сотрудником, который совершил какой-то проступок, предпочитают расстаться через такое заявление.

Если главбух действительно уходит сам, как правило, работодатель просит его поработать не две недели, а до тех пор, когда ему успеют найти достойную замену. Ведь не всегда можно найти подходящего кандидата и передать дела в течение короткого срока.

Тут вопрос в том, смогут ли руководитель и главбух договориться. Ведь если увольняющегося работника уже ждут в другой компании, то перерабатывать экс-главбух точно не станет.

Не стоит увольнять главного бухгалтера со скандалом. Мы все читаем в новостях, что то там, то тут выявляются неблаговидные поступки тех, кто занимает должность главного бухгалтера. Например, кто-то в течение нескольких лет переводил себе средства на карту под видом премий, кто-то перечислял средства по счетам компаний-однодневок, откуда деньги выводились в виде наличных. Причем речь идет о суммах в несколько миллионов рублей, а то и десятков миллионов.

Поскольку главбух обладает знаниями обо всех операциях и деятельности компании, а еще зачастую и запасается копиями бухгалтерской базы, то даже в таких критических случаях руководство предпочитает расстаться с сотрудником без шума. И только в крайнем случае, и при полной уверенности в чистоте бизнеса, обращается в суд.

Соглашение сторон

Самый правильный способ уволить главного бухгалтера.

  1. Стороны договариваются, как и в какой срок будет уволен специалист и что он за это получит. Можно прописать регламент передачи дел и ответственность.
  2. Компания получает защиту от будущих претензий. Оспорить увольнение по соглашению сторон гораздо сложнее, чем по собственному желанию или другим основаниям.
Однако это и самый недешевый способ. Как правило, по соглашению устанавливается единовременная выплата — компенсация главбуху в размере нескольких окладов.

Увольнение по инициативе работодателя

«Не сам ушел, его „ушли“», — знакомая фраза? Но уволить главбуха только «потому что не нравится» не получится. Нужны серьезные основания.

В Трудовом кодексе таких оснований много, вопрос только, применимы ли они к конкретному человеку и ситуации:

  • неисполнение своих должностных обязанностей;
  • появление на рабочем месте в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического);
  • прогулы;
  • нарушение трудового договора;
  • несоответствие занимаемой должности;
  • сокращение штата / должности.
Например, увольнение за прогул — это сложная процедура, если не соблюсти один из шагов, такое основание легко оспорить и неугодный сотрудник восстановится на работе.

Вот что нужно сделать, как минимум:

  1. С сотрудника нужно запросить объяснительную. Причем задействовать максимум каналов для связи — телефон, электронную почту, мессенджеры. Даже отправить заказное письмо.
  2. Если объяснительную сотрудник давать отказывается — составить акт об отказе, который должны подписать свидетели.
  3. Сам прогул нужно фиксировать актом. Причем мнения расходятся — нужно ли каждое отсутствие (например, ежедневно) так оформлять или можно оформить документ сразу за неделю. Мы рекомендуем фиксировать в акте каждый день прогула.
  4. Важно также правильно определить, что именно является прогулом — по закону это отсутствие более 4 часов подряд на рабочем месте. Например, если работник пришел с обеда не в 14.00, а в 15.00, то это еще не прогул.
  5. Необходимо составить приказ о дисциплинарном взыскании (с ним также ознакомить сотрудника или получить отказ и составить акт).
Бюрократичность и сложность оформления прогулов приводят к тому, что расстаются с сотрудниками в режиме «увольнение по собственному».

И, конечно, мы надеемся, что бухгалтеры все же не появляются на работе в состоянии опьянения.

Несоответствие должности

Такая формулировка в приказе об увольнении может возникнуть, например, если главбух не прошел аттестацию (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК). При этом в компании должно быть положение о такой аттестации, сформирована комиссия и т.д. Просто предложить пройти тест из интернета и по его результатам признать главбуха профнепригодным нельзя.

Необходимо учесть, что до того, как уволить работника, ему придется предложить другую работу: вакансии соответствующие квалификации и любые другие, в т.ч. с более низкой оплатой. А если предусмотрено трудовым (коллективным) договором, то предложить еще и работу в другой местности (например, в филиале в другом регионе).

Нельзя уволить по этому основанию, если у главного бухгалтера недостаточно опыта или стажа. Хотя тут есть исключение — если главбух работает в компании, где применяется профстандарт «Бухгалтер», в котором установлены требования к стажу работы, а главбух при трудоустройстве представил, к примеру недостоверные сведения о нем, то увольнение в связи с несоответствием должности возможно.

Смена собственника

Учредитель, он же директор компании, продает долю в ней новому участнику. Новый собственник ООО может привести с собой свой штат сотрудников, в том числе и главного бухгалтера, сменить директора.

Думаете, что это и есть смена собственника? А вот и нет.

В ТК идет речь о смене собственника имущества. Статья 75 ТК:

«При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером.»

Собственник имущества организации — юридическое лицо (не сами участники!).

Имущество государственных муниципальных и унитарных предприятий принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ либо муниципальному образованию.

Пояснения, что относится к смене собственника в понимании статьи 75 ТК даны в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

Пример — обращение имущества, находящегося в собственности организации, в государственную собственность (п. 2 ст. 235 ГК РФ).

Случай это нечастый. Но если так случилось и новый собственник принял решение уволить действующего главбуха, то тому положена компенсация (статья 181 ТК). Размер компенсации — не ниже трехкратного среднего месячного заработка.

Напоследок потыкайте в нашем опросе:

Считаете ли вы свое увольнение справедливым?

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