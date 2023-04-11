Что изменилось в учете для бюджетных организаций в 2023 году

Изменения в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности учреждений всех типов происходят каждый год: некоторые изменения вступают в силу с 1 января, другие – в течение года.

Налоговые изменения

В 2023 году перевернулся система оплаты налогов. Фактически с ног на голову. Бюджетные учреждения тоже платят налоги и взносы, поэтому им нужно быть в курсе тех изменений, которые коснулись фактически всех налогоплательщиков.

Единый налоговый платеж и ЕНС

С 1 января 2023 году почти все налоги, взносы и сборы уплачиваются на ЕНС – единый налоговый счет.

Чтобы перевести платеж в бюджет, теперь учреждения могут не заполнять отдельные платежки по налогам, достаточно заплатить ЕНП – единый налоговый платеж. Но порядок уплаты ЕНП целесообразно согласовать с учредителем.

Реквизиты для оплаты и образец платежки вы найдете здесь. Имейте в виду – с 2023 года все налоги уходят в УФНС Тулы.

Какие налоги не перечисляются через ЕНП, а платятся по прежнему отдельными платежками:

НДФЛ по патенту для иностранцев (НДФЛ с заработной платы, которую получают иностранцы, переводят в составе ЕНП!);

госпошлины, по которой судом не выдан исполнительный документ;

утилизационный сбор.

В переходный период 2023 года дано послабление – можно продолжать перечислять налоги и взносы по-старому. Реквизиты для перевода все равно будут новыми (деньги получит тульская УФНС), а вот указать КБК можно конкретного налога или взноса. Такие платежки еще и будут играть роль уведомлений.

Пока можно также отдельными платежками перечислять налог самозанятых (НПД), сборы за пользование объектами животного мира и водных ресурсов.

Уведомление – это новая форма, которую следует подавать в ФНС для того, чтобы ФНС знала по какому налогу, взносу, сбору у вас начислены платежи. Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Сдавать уведомление нужно не позднее 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты налога. При этом дата сдачи уведомления переносится на первый рабочий день при совпадении с праздником или выходным.

Сроки уплаты налогов тоже изменились. Теперь для большинства платежей это 28 число соответствующего месяца.

Все сроки по платежам в бюджет и срокам сдачи отчетности мы собрали в Календаре бухгалтера на 2023 год.

Единый тариф страховых взносов

Если раньше взносы уплачивались по трем разным КБК – на обязательное пенсионное страхование, на медицинское страхование и на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то в 2023 году действует единый тариф страховых взносов. Платить соответственно нужно тоже один единый взнос.

Размер единого тарифа взносов в 2023 году: 30%. Тариф действует в пределах установленной базы (в 2023 году это 1 млн 917 тыс. рублей). При превышении суммы тариф составит 15,1% с суммы превышения предельной базы.

Обратите внимание, что единый тариф распространяется не только на штатных сотрудников. но и на тех, кто работает по гражданско-правовым договорам.

Больше подробностей о взносах КБК и реквизиты вы найдете здесь.

Новый МРОТ

МРОТ в 2023 году – 16 242 рубля.

Работодатель (в том числе в бюджетном учреждении) не вправе платить заработную плату сотрудникам менее МРОТ.

При этом, если в регионе установлены районный коэффициент и / или северная надбавка, то они «накручиваются» на МРОТ сверху. В регионе также может существовать соглашение, в котором прописан размер минимальной заработной платы выше федерального уровня – тогда приоритет у регионального соглашения.

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Договор ГПХ и больничные

Изменились правила подсчета стажа при выплате больничных (постановлению Правительства от 15.12.2022 № 2310, приказ Минтруда от 09.09.2020 № 585н).

Время работы по договорам подряда, оказания услуги другим договорам ГПХ можно включить в стаж для выплат пособий.

Работу по каким договорам можно учесть:

договоры ГПХ на работы и услуги (исключение – договоры с самозанятыми);

договоры авторского заказа, об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

издательский лицензионный договор;

лицензионный о праве на произведения науки, литературы, искусства (кроме плательщиков НПД).

В стаж войдут периоды работы, начиная с 1 января 2023 года, даже если договор был заключен ранее, например в 2022 году. Ведь взносы на соцстрахование за работников по договорам ГПХ начали уплачивать только в 2023 году.

Если такой работник выйдет на больничный в 2023 году, то пособие он получит только в том случае, если за предыдущий год за него заплатили взносы в сумме не менее стоимости страхового года (в 2022 году это 4 833,72 рубля + районный коэффициент).

Если за работника никаких взносов в прошлом году не платили, то права на получение пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году у него нет.

НДФЛ

Существенно изменился порядок уплаты налога в 2023 году.

Расчетный период теперь считается не месяц, а период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.

Начиная с 2023 года НДФЛ перечисляется в бюджет не позднее 28 числа каждого месяца. Например, если НДФЛ удержан с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего, то его перечисляют не позднее 28 числа текущего.

Исключение:

если НДФЛ удержан за период с 1 по 22 января , он должен быть оплачен не позднее 28 января;

за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Датой фактического получения дохода за труд, выплаченного в денежной форме, считается день выплаты заработной платы.

С 2023 года НДФЛ придется удерживать как при выплате аванса, так и при выплате заработной платы по итогам месяца.

С 2023 года расчет 6-НДФЛ нужно сдавать: за I квартал, полугодие, 9 месяцев – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.

Новые федеральные стандарты бухучета

Не только бухгалтеры коммерческого сектора сетуют на сложности по работе с ФСБУ. Бюджетники тоже применяют особые стандарты. С 1 января 2023 года бухгалтеру бюджетного учреждения нужно применять два новых федеральных стандарта бухгалтерского учета госфинансов.

Один из них применяет только Федеральное казначейство (приказ Минфина от 13.10.2021 № 152н).

Другой распространяется на органы исполнительной власти, уполномоченные на управление и распоряжение имуществом, составляющим казну публично-правового образования – «Государственная (муниципальная) казна» (утв. приказом Минфина от 15.06.2021 № 84н)

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Изменения в Инструкции № 33н и 191н

Оба приказа применяются, начиная с отчетности на 1 июля 2023 г., но отдельные их положения нужно было учесть при составлении отчетности за 2022 год.

Приказами уточнен порядок заполнения разделов «Нефинансовые активы» и «Обязательства» балансов ф. 0503130 и ф. 0503730, а также правила формирования справок о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503373 и ф. 0503773).

Кроме того, в связи с применением Стандарта «Биологические активы» (утв. приказом Минфина от 16.12.2020 № 310н) скорректированы некоторые отчетные формы, например, в Отчете о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) расходы на оплату биологических активов (показатель по КОСГУ 360 «Увеличение стоимости биологических активов») нужно отражать по строке 3310 раздела 2 «Выбытия».

Также уточнено составление другим форм. Порядок применения Стандарта «Биологические активы» должен быть изложен в учетной политике учреждений науки и образования, использующих в своей деятельности такие активы.

Электронная первичка

С 1 января 2023 года все государственные и муниципальные учреждения при ведении бухгалтерского (бюджетного) учета должны применять формы электронных документов, утвержденные приказами Минфина от 30.03.2015 № 52н и от 15.04.2021 № 61н. При этом учреждения могут применять и привычную «бумажную» первичку, утвержденную в составе приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н. Применение форм электронной первички необходимо закрепить в графике электронного документооборота (ЭДО) в составе учетной политики.

Обратите внимание! До 1 марта 2023 года еще действует приказ Минтранса от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». А вот далее и вплоть до 1 марта 2029 года заполнение путевых листов будет регламентировать Порядок оформления или формирования путевого листа, утвержденный приказом Минтранса от 28.09.2022 № 390 (зарегистрирован в Минюсте 29.11.2022 № 71192). Условия и порядок применения путевых листов в электронной форме также нужно отразить в Учетной политике.

Несколько моментов, на которые нужно обратить внимание:

Название и номер путевого листа, информация о собственнике автомобиля теперь необязательные реквизиты. Зато нужно указывать серию, номер и дату водительского удостоверения.

Добавился реквизит – лицо, оформившее путевой лист.

Если автомобиль в аренде с экипажем, то путевой лист оформляет арендодатель.

В данных о медосмотре необходимо указывать способ прохождения медосмотра (очно или дистанционно). Вносить отметки нужно по правилам, указанным в приказе Минтранса № 368.

Изменения в Инструкции № 157н

Минфин приказом от 21.12.2022 № 192н внес изменения в Инструкцию № 157н по применению Единого плана счетов (утв. приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н). Данный приказ возвращен Минфину без госрегистрации Минюстом (письмо Минюста № 01/10360-АБ от 31.01.2023). Не совсем понятно, что это означает, возможно поступят дополнительные разъяснения.

Согласно приказу часть изменений вступит в силу уже в 2023 году, а другие будут применяться по мере организационно-технической готовности учреждений, но не позднее 2026 и 2027 года. Большинство из вносимых изменений Минфин уже анонсировал в своих письмах в течение 2022 года. Точные сроки применения поправок можно будет узнать после официальной публикации данного приказа.

Согласно данному приказу Минфин предполагает дополнить Единый план счетов:

счетом 20939 «Расчеты по доходам бюджета от возмещений государственным внебюджетным фондом расходов страхователя»;

группой счетов для учета биологических активов по Стандарту «Биологические активы» (утв. приказом Минфина от 16.12.2020 № 310н);

группой счетов для отражения операций по договору простого товарищества в соответствии со Стандартом «Совместная деятельность» (утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 183н);

счетами для учета обесценения нефинансовых активов, составляющих казну;

счетами для учета расчетов по Единому налоговому платежу и Единому страховому тарифу, и др.

Также в Инструкцию № 157н Минфин внес ряд положений, регулирующих учет некоторых объектов и операций, например:

установлена обязанность создания резерва предстоящих расходов и отложенных обязательств в том случае, если поступление товаров, работ, услуг и их приемка осуществляются в разные даты;

выбытие имущества с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации» в связи с его передачей в возмездное (безвозмездное) пользование должно осуществляется с одновременным отражением этих объектов на соответствующих балансовых счетах, а затем уже отражать передачу основных средств.

В течение 2023 года соответствующие изменения следует ожидать и в другие инструкции по бухучету для каждого типа учреждений. Главным бухгалтерам надо следить за изменениями в нормативной базе, чтобы своевременно внести изменения в Учетную политику.

Заметим, что в случае изменения законодательства главному бухгалтеру, как правило, потребуется некоторое время для анализа нормативных и локальных актов, выявления необходимых корректировок и подготовки проекта локального акта (приказа, распоряжения). Поэтому он не сможет скорректировать учетную политику именно в день вступления в силу соответствующего законодательного или иного нормативного акта.

Следовательно, порядок внесения таких изменений нужно отразить в Учетной политике, например, так:

Утвержденные руководителем локальные нормативные акты подлежат обязательной регистрации с присвоением им порядкового номера и указанием даты введения в действие.

Изменения учетной политики

Согласно пункту 12 Федерального стандарта бухучета для госсектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н) учреждение вносит изменения в свою Учетную политику, в частности, в случае изменения законодательства РФ о бухучете, нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аналогичные указания есть и в Методических рекомендациях по применению Стандарта № 274н (письмо Минфина от 31.08.2018 № 02-06-07/62480). При этом Минфин указывает на необходимость сопоставимости показателей отчетности за разные периоды. Следовательно, вносимые в учетную политику изменения должны обеспечивать такую сопоставимость.

Внести изменения в Учетную политику можно изданием локального акта (например, приказа руководителя) с указанием новой редакции соответствующих пунктов или разделов Учетной политики.

Пунктом 30 статьи 9 Федерального закона от 21.112022 № 448-ФЗфедеральным АУ запрещено зачислять средства на банковские счета как средства субсидий на госзадание и на иные цели (КФО 4 и 5), так и собственные средства (КФО 2). В 2023 году все операции со средствами федеральных АУ осуществляются исключительно через лицевые счета, открытые в территориальных органах Казначейства.

Для реализации этого требования нужно скорректировать применение в учете соответствующих балансовых счетов в составе Рабочего плана счетов.