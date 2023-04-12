Бюджетный учет

Штрафы за нецелевое использование средств для бюджетников

Бюджет выделяет денежные средства для достижения установленных целей. Поэтому расходовать их надо строго по назначению. Всякая «самодеятельность» с бюджетными средствами карается административным штрафом.

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Штрафы за нецелевое использование средств для бюджетников
Иллюстрация: www_slon_pics/pixabay

Административная ответственность

Нецелевым использованиембюджетных средств является направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств (п. 1 ст. 306.4 БК).

Аналогичное описание данного правонарушения содержится в ст. 15.14 КоАП, которой предусмотреноналожение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 50 000 руб.илидисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Государственные и муниципальные учреждения(как юридические лица) также привлекают к административной ответственности наложениемштрафа в размере от 5 до 25% от суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФи использованных не по целевому назначению.

Наложение административного штрафа на виновных должностных лиц учреждения является не единственным наказанием.

Контролирующие службы в ряде случаев могут вынести решение о взыскании с учреждения денежных средств, потраченных не по целевому назначению.

Контролеры чаще всего выявляют нецелевое использование средств при:

  • расходовании фонда оплаты труда,

  • отклонении от установленных целей расходов,

  • выполнении строительно-ремонтных работ.

Праздничные выплаты

Перед праздниками многие руководители хотят поднять настроение своим подчиненным. А для подчиненных лучший подарок – дополнительная денежная выплата.

Но, если такие выплаты не предусмотрены системой оплаты труда, то выводы контролирующих служб надолго испортят настроение щедрому руководителю.

В 2018 году Ленинградским областным судом было рассмотрено дело № 7-876/2018 по жалобе руководителя органа соцзащиты, признанной виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП, с назначением штрафа в размере 20 000 руб.

В своей жалобе руководитель просила отменить судебный акт о привлечении ее к административной ответственности.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что по распоряжению руководителя в 2017 году осуществлялись выплаты из ФОТ работникам учреждения:

  • к праздникам: Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню социального работника;

  • за эффективную и качественную подготовку документации к межведомственной проверке;

  • за активное участие в фестивале ГТО и сдаче норм ГТО;

  • за эффективную работу с населением.

Проверкой установлено, что такие выплаты не были предусмотрены ни решением о бюджете муниципального образования, ни сводной бюджетной росписью, ни бюджетной сметой, ни трудовыми договорами с работниками, ни другими документами, являющимися правовым основанием для выплат.

Таким образом, суд установил, что проверяющие правильно квалифицировали «праздничные» выплаты как нецелевое использование бюджетных средств.

С учетом этих и других обстоятельств дела областной суд оставил административное наказание руководителю без изменений, а жалобу – без удовлетворения.

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Неспортивное поведение

Интересное дело было рассмотрено Двенадцатым арбитражным апелляционным судом 5 июля 2022 года дело № А06-7115/2021.

Согласно материалам дела в результате контрольных мероприятий, проведенных региональным УФК, в государственном бюджетном учреждении «Спортивная школа» был выявлен факт нецелевого использования средств из федерального бюджета, выделенных на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в размере147 219,8 руб.

При этом УФК требовало ГБУ вернуть установленную сумму нецелевого использования в федеральный бюджет.

ГБУ с этим не согласилось и обратилось в Арбитражный суд. Однако Арбитражный суд поддержал требования УФК. Тогда ГБУ подало жалобу в Апелляционный суд.

Суть дела заключалась в том, что ГБУ в 2020 году подало заявку в региональное министерство спорта на приобретение:

  • лодка парная (двойка) для академической гребли в количестве 1 единицы;

  • 4 пар весел со стационарной деревянной рукояткой;

  • 2 весел для гребли на байдарках.

Данная заявка министерством была одобрена.

Однако за счет федеральных средств ГБУ приобрело парные весла для академической гребли с регулируемой рукояткой и весел для гребли на каноэ, закупка которых не была согласована с министерством.

При этом объяснения ГБУ о том, что оно письмом информировало министерство о закупке такого инвентаря, Апелляционным судом были отклонены.

С учетом этих и других обстоятельств жалоба ГБУ осталась без удовлетворения.

Незаконное обогащение

За правонарушения, предусмотренные статьей 15.14 КоАП, к административной ответственности привлекают и коммерческие организации, ставшие участниками правонарушения.

Наглядной иллюстрацией этому является дело № А07-25773/2021, рассмотренное 30 мая 2022 года Арбитражным судом Республики Башкортостан.

Согласно материалам дела по результатам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) Администрация сельского поселения была привлечена к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств в виде штрафа в размере2 227,9 руб.

Правонарушение выразилось в оплате Администрацией в пользу ООО в рамках заключенного муниципального контракта фактически невыполненных работ на сумму 45 557,82 руб.

Невыполнение работ было установлено КСП в ходе контрольных замеров и подтверждено Актом.

КСП направила Администрации поселения представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, в том числе возврату средств, использованных не по целевому назначению.

В свою очередь Администрация поселения обратилась в суд с иском к ООО. Но ООО иск не признало, указав, что Администрация поселения подписало акт приемки работ без каких-либо замечаний.

Однако суд эти и другие оправдания ООО не принял и указал, что требования Администрации поселения к ООО следует квалифицировать как взыскание суммы неосновательного обогащения.

С учетом этих и других обстоятельств суд удовлетворил требования Администрации поселения к ООО о взыскании 45 557,82 руб. и госпошлины.

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Результат важнее формы

Значительная доля всех судебных споров связана с нецелевым и необоснованным использованием средств, выделенных на ремонт.

Однако при рассмотрении таких дел суд тщательно изучает результат, полученный учреждением, и часто встает на сторону заказчика.

Арбитражный суд Забайкальского края 29 июля 2022 года рассматривал дело № А78-724/2021по жалобе Федерального казенного учреждения к Управлению Федерального казначейства (УФК) о назначении административного наказания в виде штрафа в размере24 100 руб. за правонарушения, предусмотренные статьей 15.14 КоАП.

Согласно материалам дела Учреждением был заключен контракт на сумму 482 000 руб. для проведение текущего ремонта кровли и стен здания хлораторной.

Подрядчик должен был произвести заделку оконных, дверных проемов, укладку парапета, демонтаж кровли, устройство парогидроизоляции и другие работы.

Закупка была предусмотрена планом-графиком и оплачена по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Однако, по мнению УФК, такие работы Учреждению следовало профинансировать по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», что сделано не было, а значит допущено нецелевое расходование средств.

Суду пришлось разбираться в соответствии КВР и КОСГУ, а также других особенностях отражения расходов по кодам бюджетной классификации.

В итоге суд пришел к выводу, что неправильное отражение Учреждением в бюджетном учете расходов, по смыслу п. 1 ст. 306.4 БК не может рассматриваться как нецелевое использование бюджетных средств.

Но в случае, если бы Учреждение использовало бюджетные средства не в соответствии с условиями, определенными, в частности сметной документацией, либо в случае использования учреждением в соответствии с целями их получения, указанными в бюджетной смете, но с превышением лимита, установленного по конкретной статье, подстатье КОСГУ, то факт нецелевого использования был бы неоспорим. Однако применительно к данным обстоятельствам этого не произошло.

С учетом этих и других обстоятельств суд признал постановление УФК незаконным и полностью его отметил.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25 августа 2021 года по делу № А69-1521/2020.

Выводы

Для обеспечения целевого использования бюджетных средств крайне важно:

  • соблюдать положения принятых в учреждении локальных актов;

  • осуществлять расходование бюджетных средств строго в соответствии с целями, указанными в соглашении с учредителем о выделении таких средств;

  • производить расходы исключительно в соответствии с целями программ, в рамках которых органы власти выделяют финансовые средства.

А в случае возникновения споров с контролирующими органами, учреждениям не стоит бояться отстаивать свое мнение в суде.

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Бюджетный учет

Штрафы за нецелевое использование средств для бюджетников

Бюджет выделяет денежные средства для достижения установленных целей. Поэтому расходовать их надо строго по назначению. Всякая «самодеятельность» с бюджетными средствами карается административным штрафом.

Штрафы за нецелевое использование средств для бюджетников

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