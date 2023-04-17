Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

Формирование Отчета

Финансово-хозяйственная деятельность государственных и муниципальных учреждений очень строго регламентирована.

Результаты своей деятельности учреждения раскрывают не только в бухгалтерской отчетности, но и в Отчете о выполнении государственного (муниципального) задания.

Положение о формировании Отчета о выполнении госзадания федеральными бюджетными и автономными учреждениями утверждено постановлением Правительства от 26.06.2015 № 640.

В ряде случаев данное Положение распространяется и на федеральные казенные учреждения.

Срок представления учредителю Отчета о выполнении госзадания – не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным (п. 46 Положения).

Однако учредители имеют право требовать такой отчет в части, касающейся показателей объема оказания госуслуг ежемесячно, поквартально или на годовую отчетную дату.

Примерная форма Отчета о госзадании содержится в приложении № 2 к Положению.

В Отчете учреждения указывают сведения о показателях качества и объеме, характеризующих госуслуги (госработ), а также допустимые отклонения таких показателей от утвержденных значений и другую информацию.

Кроме того, в разделе 3 отчета учредитель указывает требования к периодичности и сроку его представления. В заполненном виде такой отчет занимает десяток и более страниц.

Согласно Порядку предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта (приказом Минфина от 21.07.2011 № 86н) отдельные показатели Отчета о выполнения госзадания является публичным и подлежат размещению на сайте bus.gov.ru.

Наказание из-за задания

Административные санкции за несоблюдение установленных требований по формированию Отчета о госзадании предусмотрены:

статьей 15.15.5-1 «Невыполнение государственного (муниципального) задания» КоАП (предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от 100 до 1 тысячи рублей. За повторное нарушение – штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей);

статьей 15.15.15 «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания» КоАП (штраф на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей).

Наиболее частые нарушения связаны с предоставлением недостоверных сведений.

В частности, если учреждение не сможет подтвердить фактические показатели, внесенные в Отчет о выполнении задания, первичными документами, а подтвержденные показатели окажутся меньше плановых (с учетом допустимых отклонений), то госзадание признают невыполненным.

И тогда учреждению придется вернуть часть субсидии на выполнение госзадания.

При этом даже правильно сформированный Отчет не всегда свидетельствует о надлежащем выполнении госзадания.

Отражение в Отчете отклонений, превышающих допустимые, укажет на недостижение плановых показателей, что может быть квалифицировано как нарушение.

Например, Устиновский районный суд г. Ижевска в постановлении от 04.12.2019 по делу № 5-233/2019 рассматривал дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.5-1 КоАП, заведующей Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением.

Суть правонарушения заключалась в невыполнении дошкольным учреждением муниципального задания по количественному показателю «Число человеко-дней пребывания» муниципальной услуги «Присмотр и уход» по двум категориям:

по категории «Физические лица от 1 года до 3 лет» задание не выполнено на 1200 человеко-дней или на 6, 6%;

по категории «Дети-инвалиды от 3-х до 8-и лет» задание не выполнено на 25 человеко-дней или на 15, 1%.

Суд установил, что Управление дошкольного образования Администрации города Ижевска (то есть учредитель) в нарушение нормативных документов не корректировало муниципальное задание в течение отчетного периода.

При этом учреждение представляло учредителю все отчеты о выполнении о выполнении муниципального задания своевременно.

Заведующая в судебное заседание не явилась, поэтому суд рассматривал дело без ее участия. Хотя суд и признал заведующую виновной в правонарушении, но счел возможным объявить ей предупреждение.

Первомайский районного суда г. Пензы в решении от 04.06.2019 № 12-152/2019 рассматривал жалобу директора муниципального учреждения дополнительного образования на постановление мирового судьи.

Суть правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.5-1 КоАП, заключалась в том, что по итогам выполнения муниципального задания учреждением был представлен отчет о его выполнении, содержащий показатель об оказании услуги в количестве 20 940 человеко-часов.

Однако при проведении контрольного мероприятия на основании данных журналов учебных занятий было установлено, что оказанная услуга составила 20529,5 человеко-часов, то есть на 2% меньше.

При этом в Отчете о выполнении муниципального задания было указано 100% его выполнение.

Директор пыталась указать суду на некоторые, по ее мнению, нарушения при вынесении постановления контрольного органа, но суд ее доводы отклонил. Так же суд отклонил и жалобу директора, оставив ее без удовлетворения.

Важность выполнения всех показателей, установленных госзаданием, отметил Центральный районный суд г. Твери в решении от 19 августа 2019 года.

В ходе заседания суд рассмотрел жалобу директора государственного бюджетного учреждения культуры «Театр кукол» на постановление контролирующего органа о наложении штрафа в размере 10 000 рублей за правонарушения, предусмотренные статьей 15.15.15 КоАП.

В своей жалобе директор указал, что, по его мнению, должностное лицо бюджетного учреждения не может быть привлечено к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий учредителя.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что в госзадании Театру кукол на 2017 и 2018 годы были установлены показатели оказания госуслуг – число зрителей и количество публичных выступлений.

Однако в отчетах за 2017 и 2018 годы Театром указывался только один показатель – число зрителей, что стало нарушением требований к структуре и наличию соответствующей информации в Отчете о выполнении госзадания, предоставляемого учредителю.

Суд указал, что к компетенции директора театра относятся, в том числе:

организация производственной, хозяйственной и экономической деятельности;

утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой и бухгалтерской отчетности.

Поэтому директор театра обязан обеспечивать выполнение госзадания в соответствии со своими функциональными обязанностями.

С учетом этих и других обстоятельств суд оставил жалобу директора Театра кукол без удовлетворения.

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Учет Отчета

Отчет о выполнении задания служит основанием для отражения в регистрах учета некоторых хозяйственных операций.

Так, согласно п. 158 Инструкции по бухучету бюджетных учреждений № 174н (утв. приказом Минфина от 10.12.2010 № 174н) бюджетные учреждения начисляют задолженность по возврату в доход бюджета остатков предоставленных им субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, на основании, в том числе отчета о выполнении такого задания.

В учете начисление задолженности бухгалтер отражает проводкой:

Дебет счета 4 40140 131 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ)»

Кредит счета 4 30305 731 «Увеличение кредиторской задолженности по расчетам по прочим платежам в бюджет».

Аналогичные положения содержит и п. 186 Инструкция по бухучету автономных учреждений (утв.приказом Минфина от 23.12.2020 № 183н).

Такая задолженность возникает в связи с недостижением учреждением установленных ему государственным (муниципальным) заданием показателей, характеризующих объем государственных (муниципальных) услуг (работ).

Поскольку Отчет о выполнении задания служит основанием для учетных записей, то он должен быть включен в график документооборота.

При этом главному бухгалтеру нужно контролировать своевременное представление в бухгалтерию всех документов, являющихся основанием для отражения соответствующих операций в учете.

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Использование остатков

В некоторых случаях учреждения могут не перечислять в бюджет образовавшиеся остатки субсидии на выполнении госзадания.

Такая возможность предусмотрена частью 17 статьи 30 закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ, а также части 3.15 статьи 2 закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Реализовать такую возможность учреждения могут только при условии достижении учреждением показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги (работы).

Факт достижения такие показателей подтверждается Отчетом о выполнении задания.

При этом не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии на государственное задание используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых созданы бюджетные или автономные учреждения, при достижении ими показателей государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги (работы).

Об этом Минфин напомнил в письме от 21.10.2022 № 02-15-09/102445.

В нем Минфин также указал, что документом, определяющим направления использования учреждениями средств, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания, является план ФХД, утвержденный учредителем в соответствии с Требованиями согласно приказу Минфина от 31.08.2018 № 186н.

Поэтому в случае, если по результатам выполнения бюджетным (автономным) учреждением государственного задания образовался неиспользованный остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания, при достижении таким учреждением установленных показателей, такой остаток может быть использован на оплату обязательств, принятых в том числе в рамках ведения деятельности, не связанной с выполнением госзадания.

При этом указанные выплаты должны быть:

предусмотрены планом ФХД данного учреждения;

направлены на достижение целей, ради которых создано бюджетное или автономное учреждение.

Другими словами, остатки субсидии на выполнение госзадания за 2022 год учреждения смогут использовать только на достижение уставных целей на расходы, которые должны быть предусмотрены в плане ФХД на 2023 год.