Как составить претензию о нарушении прав на товарный знак и добиться, чтобы ваши требования услышали

Как составить эффективную претензию в соответствии с законом, рассказал управляющий партнер компании «Лирейт» Юрий Горбачев.

Когда нужна досудебная претензия

После регистрации торговой марки правообладатель получает исключительное право на заявленное обозначение. Оно становится собственностью субъекта, который подал заявку в Роспатент.

Правообладатель имеет право распоряжаться брендом, использовать его и запрещать это делать другим лицам. Еще у него есть возможность защищать свой товарный знак любым законным способом. Досудебная претензия — один из них.

Навык составления этого документа понадобиться сотрудникам компаний, индивидуальным предпринимателям, самозанятым и физическим лицам, которые владеют торговыми марками. Это эффективный способ пресечения правонарушений, который в обязательном порядке используется до обращения в суд.

Правообладатель должен показать, что он пытался решить проблему мирным путем, только после неудачной попытки обратился в суд.

Претензия помогает:

уведомить нарушителя о проблеме и последствиях;

указать на вид правонарушения;

ознакомить с доказательствами;

собрать правовую базу;

мирно урегулировать конфликт;

показать суду заинтересованность в разрешении спора.

Документ обычно отправляют конкурентам, которые занимаются схожим видом деятельности. Именно они начинают незаконно использовать чужой товарный знак или похожее на него обозначение. Кто-то делает это намеренно, другие даже не подозревают, что своими действиями нарушают права третьих лиц. В обоих случаях наступает ответственность.

Защита торговой марки предполагает активную позицию правообладателя. При обнаружении нарушения необходимо сразу действовать. Начинают как раз с составления досудебного письма.

В интересах правообладателя добиться выполнения требований на этом этапе, чтобы не терять время, деньги и нервы на длительные разбирательства.

Что делать перед составлением претензии

Не пытайтесь решить вопрос быстро. Перед тем как вы начнете писать текст, выполните эти действия:

Определите, какое нарушение совершено. Это может быть использование торговой марки без разрешения в рекламе, на вывеске, на сайте и в соцсетях, продажа товаров под брендом или создание сходного обозначения, которое вводит в заблуждение потребителей.

Удостоверьтесь, что конкурент нарушает ваши права. Если товарные знаки не тождественны, то лучше получить консультацию патентного поверенного, чтобы убедиться, что есть схожесть. Сходство может быть смысловым, звуковым, визуальным. Например, бренды похожи визуально, имеют одинаковое звучание или вызывают одни и те же ассоциации.

Сравните классы МКТУ, в которых зарегистрирован бренд, и виды деятельности нарушителя. Они должны быть одинаковыми, иначе привлечь к ответственности не получится.

Убедитесь, что нарушитель получает прибыль от использования товарного знака. Использование ТЗ в некоммерческой деятельности не признается нарушением.

Зафиксируйте нарушение . Эти доказательства будут использоваться в претензии и в судебной инстанции, если дело дойдет до этого. В любой момент нарушитель может удалить рекламные материалы, снять с продажи товар, поэтому доказательства нужно подготовить до обращения. Сделайте скриншоты, нотариальный осмотр сайта, фотографии и видео — все, что доступно.

Попытайтесь разрешить ситуацию через беседу, если у вас нет цели взыскать компенсацию, вы хотите прекратить деяние. Свяжитесь с нарушителем и потребуйте прекратить использование товарного знака. Объясните, что в противном случае будете действовать в рамках закона через претензионный и судебный порядок разрешения споров. «Случайные» нарушители обычно соглашаются с доводами правообладателя сразу, чтобы избежать проблем.

Только после выполнения этих шагов составляйте письмо и направляйте его в адрес недобросовестного конкурента.

Как составить досудебную претензию

Претензию составляют в письменной форме. Больше строгих правил нет, но для эффективности она должна содержать 5 блоков:

Доказательства владения исключительными правами на объект.

Указание на вид правонарушения и доказательства его совершения — это основание досудебного письма .

Требования о прекращении правонарушения и выплате компенсации.

Срок для ответа и выполнения требований.

Последствия, которые ждут нарушителя, если он проигнорирует обращение.

Начать можно с доказательств владения торговой маркой.

Укажите полную информацию о себе, номер свидетельства о регистрации бренда, классы МКТУ, в которых зарегистрировано обозначение, даты подачи заявки в Роспатент и получения положительного решения от ведомства.

Далее укажите, какое правонарушение совершено, как и при каких обстоятельствах вы обнаружили, что товарный знак незаконно используют. В этом пункте необходимо перечислить доказательства. Если вы подготовились к составлению письма по нашему алгоритму, то они у вас есть.

Обязательно при составлении претензии делайте ссылки на закон. Как правило, приходится ссылаться на положения ГК и практику.

В письме нужно указать требования. Для этого мы ранее установили, какое правонарушение совершил недобросовестный конкурент. Если он использовал бренд в рекламе, потребуйте, чтобы он убрал обозначение из рекламных материалов.

Помимо прекращения правонарушения, можно потребовать выплаты компенсации. По закону ее размер устанавливает правообладатель.

Сумма колеблется в пределах от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, либо равна двойной стоимости лицензии или контрафактной продукции.

Владелец ТЗ может взыскать сумму убытков, но необходимо их доказать. Обязательно укажите основания для расчета. Некоторые заявители требуют только возмещения расходов на услуги юристов.

В любом случае в дальнейшем придется оставить сумму требований без изменений. Повышение суд одобрит вряд ли. Он может изменить размер компенсации, но часто это происходит не в пользу правообладателя.

Обязательно установите срок, в течение которого нарушитель должен исправить ситуацию и дать ответ. Обычно на раздумья дают 1 месяц. Оповестите о дальнейших действиях недобросовестного конкурента. После окончания срока, если проблема не решилась, можно обращаться в суд.

Проверьте, не допустили ли вы ошибки, например, в номере свидетельства на товарный знак. Крайне важно заполнить документ корректно.

Когда письмо готово, отправьте его в адрес нарушителя. Лучше сделать это почтой с уведомлением о вручении и описью. На электронную почту можно отправлять только с запросом, подтверждающим прочтение.

Будьте готовы, что в ответ конкурент попытается снизить размер компенсации путем переговоров. Вы можете не согласиться с его просьбой, если вас не устраивает предложенная сумма. Однако помните, что в суде компенсацию тоже могут снизить, исходя из требований разумности, справедливости, характера деяния и других обстоятельств.

Иногда досудебную претензию игнорируют, отказываются сотрудничать. В этом случае переходите к следующему шагу — обращайтесь в суд. У правообладателей высокие шансы на победу, если нарушение действительно произошло.