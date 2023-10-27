Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5507. ИП могут получить право на больничные сразу после уплаты добровольного взноса

Законопроект с такой поправкой в закон № 255-ФЗ собираются внести в Госдуму.

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Если ИП уплатил добровольный взнос в СФР в 2023 году, он получит право на больничные только в 2024 году. Эту норму хотят изменить.

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Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

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Документы

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-17/449@ от 27.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Как ИП отчитываться по иностранному счету

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10888 от 25.08.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11079@ от 31.08.2023

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/11211@ от 01.09.2023

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/11967@ от 14.09.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/71588 от 31.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В какой форме первичка создана, в той форме она и хранится

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12323@ от 26.09.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/12597@ от 29.09.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/13021@ от 09.10.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/12947@ от 10.10.2023

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