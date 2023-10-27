«Утренний бухгалтер» № 5507. ИП могут получить право на больничные сразу после уплаты добровольного взноса

Если ИП уплатил добровольный взнос в СФР в 2023 году, он получит право на больничные только в 2024 году. Эту норму хотят изменить.
После зачета сальдо ЕНС в имущественные налоги по QR-коду вам покажут актуальный долг. «Клерк» провел эксперимент.
ФНС: Организации не платят взносы на ОПС за сотрудников из Китая, а ИП – платят.
Для УСН на 2024 год установят коэффициент-дефлятор в размере 1,329. А это значит, что повысятся лимиты для применения спецрежима.
Что делать, если машина продана, а транспортный налог все равно начисляют, разъясняет УФНС.
В России могут ограничить возраст получения маткапитала. Депутаты предлагают не платить маткапитал на первенца, если женщина родила его после 30 лет.
Сколько авто может иметь ИП-перевозчик на патенте, чтобы не потерять право на ПСН, поясняет Минфин.
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Дата проведения: 31 октября, вторник
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Дата проведения: 31 октября, вторник
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-17/449@ от 27.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Как ИП отчитываться по иностранному счету
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10888 от 25.08.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11079@ от 31.08.2023
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/11211@ от 01.09.2023
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/11967@ от 14.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/71588 от 31.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В какой форме первичка создана, в той форме она и хранится
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/12323@ от 26.09.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/12597@ от 29.09.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/13021@ от 09.10.2023
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