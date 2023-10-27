«Утренний бухгалтер» № 5507. ИП могут получить право на больничные сразу после уплаты добровольного взноса

Если ИП уплатил добровольный взнос в СФР в 2023 году, он получит право на больничные только в 2024 году. Эту норму хотят изменить.

После зачета сальдо ЕНС в имущественные налоги по QR-коду вам покажут актуальный долг. «Клерк» провел эксперимент.

ФНС: Организации не платят взносы на ОПС за сотрудников из Китая, а ИП – платят.

Для УСН на 2024 год установят коэффициент-дефлятор в размере 1,329. А это значит, что повысятся лимиты для применения спецрежима.

Что делать, если машина продана, а транспортный налог все равно начисляют, разъясняет УФНС.

В России могут ограничить возраст получения маткапитала. Депутаты предлагают не платить маткапитал на первенца, если женщина родила его после 30 лет.

Сколько авто может иметь ИП-перевозчик на патенте, чтобы не потерять право на ПСН, поясняет Минфин.

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