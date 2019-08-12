Что Минфин планирует сделать с налогами в ближайшие три года

Ближайшие три года налоговая политика России не будет меняться, пообещал Минфин в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг.

Налоги должны быть зафиксированы минимум на шесть лет, чтобы стимулировать бизнес инвестировать, считает Минфин. Однако некоторые предложенные меры все же могут привести к росту налоговой ­нагрузки, пишут «Ведомости».

Ключевая из них — унификация налоговых региональных льгот. В 2019 г. Минфин рассчитывает разработать и утвердить методику их ежегодной оценки. Если льгота будет признана неэффективной, сумма федеральной помощи региону может сократиться на уровень таких налоговых расходов региона.

Также Минфин предлагает отказать регионам в праве выбирать, для каких объектов недвижимости налогооблагаемая база может рассчитываться от балансовой, а не кадастровой стоимости. И рассчитывать налог для всей недвижимости по кадастру.

Объектов, налоговая база которых рассчитывается по балансовой стоимости, очень много — это производственные базы, склады, гостиницы и др., рассказывает председатель совета национального объединения СРО оценщиков «Союз СОО» Алексей Каминский. Предложение Минфина в условиях снижающихся цен на рынке недвижимости и замедления экономики ухудшит положение налогоплательщиков, уверен он: «Балансовая стоимость обычно существенно ниже кадастровой (должна быть приближена к рыночной), и для многих налоги вырастут в разы».

Неблагоприятными условия ведения бизнеса в России считает 71% предпринимателей, опрошенных в июле ВЦИОМом. Каждый второй верит, что ситуация будет только ухудшаться в ближайшие пять лет. Кроме налогов (на них сетуют 70% опрошенных), представители бизнеса жаловались на снижение покупательной способности населения (72%), несовершенство судебной системы (52%), коррупционные риски в административных вопросах (48%).

Еще один риск — включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Минфин по-прежнему планирует отдать шесть из них (плату за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационный, туристический и экологический сборы, сбор за пользование автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, налог на доходы операторов сети связи общего пользования) под контроль налоговиков, что ужесточит администрирование налога и увеличит их собираемость.

«У бизнеса есть примета: обещали стабильность в налогах — жди поправки в Налоговый кодекс на 300–400 страниц», — шутит партнер Taxology Алексей Артюх. Пока же фискальная нагрузка чрезмерна и, более того, постоянно растет, сетует и президент «Опоры России» Александр Калинин: НДС вырос, Верховный суд собирается рассматривать осенью постановление, позволяющее в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, а обещание не вводить новые неналоговые платежи не выполняется. Так, в мае 2018 г. в восьми муниципалитетах Краснодарского края был введен курортный сбор. Появился сбор в 1,2% стоимости договора, который застройщики перечисляют в Фонд защиты дольщиков, отчисления букмекеров на спорт и др. Правила постоянно изменяются не в пользу бизнеса, констатирует Калинин.

Власти регулярно отменяют налоговые льготы (например, на энергоэффективность зданий), меняют правила налогового администрирования, ужесточается судебная практика, перечисляет он. Еще несколько лет назад бизнес и представить не мог, что при сборе налогов на недвижимость движимое имущество превратится в недвижимое, говорят эксперты, а сейчас это повсеместная практика. Администрирование и судебная практика менялись даже ретроспективно, подтверждает Артюх. Бизнес будет смотреть не на заявления о стабильности нагрузки, а на реальное положение дел.

О чем еще Минфин написал в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг.