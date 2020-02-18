Как адвокату получить профвычет по НДФЛ

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем, которое представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

При исчислении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам ГПХ, согласно пункту 2 статьи 221 НК, имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг).

Доходы адвоката могут быть уменьшены на следующие профессиональные расходы:

1) на общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов;

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2) на содержание соответствующего адвокатского образования;

3) на страхование профессиональной ответственности;

4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.

При этом произведенные расходы могут быть приняты в составе затрат адвоката при их документальном подтверждении.

Реализовать право на вычет адвокат может, подав письменное заявление налоговому агенту, в частности, в коллегию адвокатов, адвокатское бюро или юридическую консультацию.

Положения пункта 1 статьи 221 НК о порядке применения профвычета к адвокатам, входящим в списочный состав коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической консультации, не применяются.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/6721 от 04.02.2020.