Наняли домработницу-иностранку? Не забудьте уплатить за неё взносы!

А вы знаете, что обязанность уплачивать страховые взносы за работников есть не только у организаций и ИП, но и у обычных граждан? Об этом напоминают волгоградские налоговики.

Официально оформляют домашних работников редко. Чаще всего это происходит при найме иностранцев, им надо подтверждать свои доходы на территории России.

Наниматели, привлекающие на работу иностранных граждан, обязаны встать на учет в налоговом органе по месту своей регистрации в качестве плательщика страховых взносов. Для этого в любой налоговый орган по выбору подается заявление о постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов.

Исчислять и уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование следует ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем осуществления выплат работнику из расчета 22% от суммы выплаты.

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Физические лица — наниматели иностранных граждан — представляют в налоговый орган по месту своего жительства расчеты по страховым взносам не позднее 30 числа месяца следующего за окончанием квартала, в котором производились выплаты по договорам гражданско-правового характера. Т.е. в те же сроки, что организации и ИП.

Если наниматель производит оплату за услуги в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), в частности: предоставление в пользование жилья, питания, оплата за иностранного гражданина стоимости патента, на основании п. 7 ст. 421 Налогового Кодекса РФ база для исчисления страховых взносов определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 Налогового Кодекса РФ.