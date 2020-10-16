Медклиники со ставкой налога на прибыль 0 % должны раз в год сдавать сведения по установленной форме

Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, вправе применять по налогу на прибыль организаций ставку 0 % при соблюдении ряда условий.

В частности, одним из обязательных условий применения нулевой ставки является то, что в штате такой организации численность медперсонала, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода должна составлять не менее половины.

При этом, с 2020 года предусмотрено учитывать в численности медицинского персонала персонал, имеющий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста.

По окончании налогового периода в сроки, установленные для представления налоговой декларации по налогу на прибыль, организации представляют в налоговые органы сведения о соблюдении ими условий для применения налоговой ставки 0 %.

Поясним, речь идет о сведения по форме КНД 1150022. Она утверждена Приказом ФНС от 21.11.2011 № ММВ-7-3/892@

Таким образом, начиная с представления сведений за 2020 год, в разделе «Сведения о численности работников в штате организации на 1 число каждого месяца отчетного года» по графе 4 надлежит указывать численность медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста, в штате организации, напоминают налоговики.