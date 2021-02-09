Изжила ли себя профессия бухгалтера? Или это заблуждение?

Бухгалтеры задаются вопросом о том, изжила ли себя их профессия. И стоит ли ее менять. И правда, стоит ли? Или на их век работы точно хватит?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«В сложившейся ситуации, после пандемии многие профессии становятся не актуальны и уходят в забытье. Бухгалтеру по прогнозам грозит тоже самое. Как быть? Возможно уйти в другую смежную сферу. Какие ваши мысли?».

В комментариях к утверждению отнеслись с известной долей скепсиса.

«Видя, с какой скоростью возникают новшества, и как криво они внедряются, создается впечатление, что бухгалтер никогда без работы не останется».

Еще мнение, что какая-то часть функционала у бухгалтеров скоро уйдет, но профессия еще точно останется.

«Бухгалтер, как операционист, заводящий доки в 1С, конечно скоро исчезнет. В ближайшем будущем, большинство документов будет в цифре. А вот принимать решения, как учитывать, как оформлять, что берем, что не берем на расходы — это долго останется за нами, бухами. Пока законодатель пишет так, что сам не знает, что имел в виду, бухгалтерию невозможно автоматизировать».

Кто-то вообще считает, что из-за постоянных нововведений работы только прибавится.

«И не мечтайте. Эта профессия вечна. Хоть бы объём работы уменьшился, или скорость внедрения всяких бяк приостановилась».

Кто-то приводит слова Бенджамина Франклина.

«Бенджамин Франклин, 1789: „В этом мире нет ничего, в чем можно было бы быть уверенным, кроме смерти и налогов (il n’y a rien d’assure que la mort et les impôts)“. За 250 лет ситуация не изменилась. А налоги без бухгалтера не бывают 🤓».

Это попытались парировать тем, что налоговики хотят сами налоги считать.

«Не скажите, ФНС планирует самостоятельно считать налоги в ближайшем будущем 😉».

А вот и контраргумент:

«И мы все понимаем, кто будет последней надеждой бизнеса в обороне от их подсчетов».

А кто-то пишут, что да, может ис тоит менять профессию, уходить в другие сферы. К примеру:

«Уходите в деньги. CIMA, DIPIFR, фин. менеджмент... Это уже не бухгалтерия. Можно в программисты, если душа лежит. Там тоже платят».

Можно вообще в деревню уехать, огород, хозяйство, все натуральное. Нужно ли?