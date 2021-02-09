А почему это у вас показатели налоговой нагрузки ниже среднеотраслевого? Ну и что, что прибыль маленькая?

Налоговики очень хотят пояснений, почему у компании за 3 квартал 2020-го «ковидного» года показатель по налогу на прибыль ниже стреднеотраслевого. Действительно, почему?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемые эксперты, в соседнем офисе сегодня огромный переполох — пришел запрос из ИФНС:

„Почему в 3 кв. 2020 года налоговая нагрузка по налогу на прибыль снизилась и стала ниже отраслевой?“.

Требуют объяснить в течении 5 дней. Соседи практически не работали в 3 квартале, офис закрыт, один из 2 сотрудников месяц пролежал в больнице с коронавирусом. Кто то сталкивался с такой ситуацией? Это что, попытка добить и так лежащие на боку компании?».

Вот запрос из налоговой, если кто-то не верит:

В комментариях посоветовали налоговикам в том же стиле ответить.

«Пусть в ответе напишут „Все ушли на фронт“. А если серьезно, то про ковид, падение продаж и т.д. и т.п. На глупые вопросы надо отвечать глупыми ответами».

Вот еще оригинальный вариант ответа:

«Можно спросить какие именно ошибки и противоречия видят сотрудники отдела камеральных проверок и почему отправляют запрос за сроками проведения камералки... Набросал примерный ответ в налоговую:

„Ковид, падение продаж, больница Бессмысленный и тусклый свет. И прибыль здесь к нулю стремится Все будет так. Исхода нет“.

(©Практически Блок)».

И еще один вариант, сослаться на незаконность самого требования.

«Укажите что требование незаконное та как глава 25 НК РФ не содержит указаний для налогоплательщиков налога на прибыль, что при заполнении декларации необходимо учитывать так называемую „среднеотраслевую налоговую нагрузку“. И что такого понятия в НК вообще нет!».

В общем, предлагают отписаться, чтобы не оштрафовали. Хорошо хоть счет в банке не блокируют, не сглазить бы.

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