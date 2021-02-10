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Как не попасть под огромные штрафы из-за иностранных работников? Бесплатный вебинар — завтра

Штрафы за нарушения миграционного законодательства - по-настоящему гигантские. Как быть работодателю, если без иностранных работников не обойтись?

Центр обучения «Клерка» и «Альянс Трудовая Миграция» приглашают на бесплатный вебинар «Оформление иностранных работников в 2021 году: правила, штрафы, риски». Вебинар пройдет уже завтра, 11 февраля, начало в 11:00.

  • что нужно знать про трудовой договор (заключение трудового договора, по какой форме подавать уведомление о заключении трудового договора с иностранцем в 2021 году, какие здесь есть риски);
  • как проверить правильность оформления документов (на что обратить внимание при оформлении сотрудников в штат в 2021 году и какие есть способы проверки документов);
  • изменения в миграционном законодательстве (что именно изменилось, на что повлияли новые правила);
  • штрафы за неправильное ведение миграционного учета (основные ошибки работодателей, примеры из судебной практики).

Записывайтесь скорее! Вебинар — завтра.

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