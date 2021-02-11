Сервис регистрации ИП через мобильное приложение пользуется популярностью

Новым сервисом ФНС по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение ЛК ИП с 1 января 2021 года воспользовались 1167 пользователей. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.

С его помощью стать индивидуальным предпринимателем стало еще проще и быстрее. Пользователю не нужно самому заполнять заявление. Достаточно нажать кнопку «Зарегистрироваться в качестве ИП» на основном экране мобильного приложения.

Сервис дополнен удобным поиском видов деятельности, а также возможностью подачи заявления о переходе на специальный налоговый режим.

Индивидуальный предприниматель может быть зарегистрирован уже на следующий рабочий день после подачи заявки через приложение. При этом результат ее рассмотрения будет направлен в тот же день на электронную почту заявителя.

Вместе с документами о государственной регистрации пользователю будет предоставлен доступ к Личному кабинету индивидуального предпринимателя.