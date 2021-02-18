Назначат ли налоговики ВНП, если узнают о сгоревших документах?

Из-за пожара (не поджог) сгорели все документы компании за 5 лет. Люди боятся, что налоговики, узнав об этом, придут с выездной проверкой. Так ли это?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сгорел дом, в нем были документы по компании и учредительные. Если сейчас в акте указать что кроме учредительных сгорели все документы за предыдущие 5 лет, налоговая инициирует внеплановую проверку? Учредитель где-то это вычитал».

В комментариях пишут, что сам по себе пожар не является поводом для ВНП.

«Пожар — это не причина для проверки, берите у пожарных акт и прикладывайте к нему перечень сгоревших документов».

Кто-то вот такое мнение написал:

«Даже если документы реально сгорели, как это может помочь? При проверке налоговая все равно потребует документы. И либо вы их восстановите, либо вам посчитают налоги с потолка».

На это пишут, что не будет такого, если доказано, что не было умышленного поджога.

«Не будет максимума, если все справки от МЧС в порядке и это не поджог. Будет проверка по засветившимся оборотам, т.е. по банковским выпискам, от последней сданной отчетности и уплаченным налогам».

Еще пишут, что ВНП может быть в том случае, если ее уже назначили.

«Если проверка уже назначена то да, Банковские выписки остаются, все контрагенты на лицо, встречки проведут и тд. То есть, определитесь, зачем вам это. И дальше — закрываете ли вы этим вопрос».

Кто-то делится подобным случаем, когда год пропал из базы:

«У меня был случай, наша компания перешла в другую налоговую, и та Налоговая с которой мы уходили, сделала выездную проверку. У меня как назло один год пропал, полетела база 1с, я в новой ничего не восстанавливала, отдала за 1,5 года обормотки и все, объяснила свою ситуацию. Потом я поняла что им сильно это было и не нужно, они шли уже заведомо зная что среди наших контрагентов есть однодневка. Посмотрели только по нему, предложили сделку на доначисление налогов на 300000. Мы согласились и мирно разошлись».

В общем, документы от пожарных брать обязательно. Даже если налоговики не придут, пусть будут. А если с ВНП уже собирались, будет неплохое подспорье, что, мол, документы умышленно не уничтожали, готовы сотрудничать. А то они «водную» и «огненную» стихию, как причину утраты документов, не очень жалуют.

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