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Банк «Точка» поинтересовался у ИП на патенте, почему он платит так мало налогов. И рекомендует платить не меньше 0,5% от оборота

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Рубрика Банки
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Банк может порой присылать абсурдные требования. Например, спросить у ИП на патенте, почему так мало налогов платит. Эти требования рассылает программа автоматом, достаточно просто показать им патент.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация такая: ИП на патенте получил письмо от банка:

„По нашим данным, у вас патент. Вы заплатили в виде налога ... тыс. руб. Небольшой объем может привлечь внимание службы комплаенс. Рекомендации: платить не меньше 0,5% оборота. Если платите с дргугого счета, загрузите декларацию“.

Это при том, что стоимость патента уплачена полностью, зарплатные налоги тоже. Если не будет платить 0,5% от оборота (а он не будет, потому что нет оснований), во что это может вылиться?».

В комментариях спросили, что за банк. Автор пишет, что «Точка». По нему пишут следующее:

«Да, они это делают. Скорее всего счет новый в банке, или сам ИП новичок (до года), проверяют один раз, потом дают нормально работать. Перечисление налогов по другим счетам показывали».

А как вам банк «Точка»? Оставьте нам свои отзывы.

Кто-то советовал ответить жестко банку:

«Я бы ответил — „по нашим данным, у вас есть лицензия, но если будете лезть куда не следует, то можете ее запросто лишиться...“».

А кто-то советует сменить банк:

«Написать гневное письмо в банк, и уходить в другой. У меня так было. Я как ИП оказываю юридические услуги. Приходит письмо — где расходы на ОС, склады, сотрудников, товар? Я написала, что работаю одна на ноутбуке, а основное моё средство труда — это мозг. И закрыла счёт».

Еще порекомендовали спросить у банковских служащих, понимают ли они, что такое патент:

«А вы им задайте вопрос они вообще понимают, что такое патент и как образуется налог к уплате и насколько он зависит/не зависит от оборота и вам ответят, что они знают/не знают, но это программа, они тут не при чем, во всём виновата программа...».

А кто-то пишет со стороны банка:

«Когда я работал в банке и такие клиенты попадали на комплаенс — мы просто запрашивали доки по патенту и все. Там больше по совокупности смотрится на вас, не только налоговая нагрузка».

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Инструменты для снижения риска блокировки счёта».

Есть вполне обоснованное мнение, что это не сами работники банка, а программа автоматом шлет:

«Это скорее всего автоматическое письмо с рекомендацией банка. Ни во что это не выльется, если у вас по другим пунктам всё чисто: снятие денег, остаток на счёте, переводы физикам, нет подозрительных контрагентов. В крайнем случае, банк запросит пояснения. И вы, если честно ведёте бизнес, просто предоставите инфу, что у вас всё оплачено и это банк устроит».

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