Банк «Точка» поинтересовался у ИП на патенте, почему он платит так мало налогов. И рекомендует платить не меньше 0,5% от оборота

Банк может порой присылать абсурдные требования. Например, спросить у ИП на патенте, почему так мало налогов платит. Эти требования рассылает программа автоматом, достаточно просто показать им патент.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация такая: ИП на патенте получил письмо от банка:

„По нашим данным, у вас патент. Вы заплатили в виде налога ... тыс. руб. Небольшой объем может привлечь внимание службы комплаенс. Рекомендации: платить не меньше 0,5% оборота. Если платите с дргугого счета, загрузите декларацию“.

Это при том, что стоимость патента уплачена полностью, зарплатные налоги тоже. Если не будет платить 0,5% от оборота (а он не будет, потому что нет оснований), во что это может вылиться?».

В комментариях спросили, что за банк. Автор пишет, что «Точка». По нему пишут следующее:

«Да, они это делают. Скорее всего счет новый в банке, или сам ИП новичок (до года), проверяют один раз, потом дают нормально работать. Перечисление налогов по другим счетам показывали».

«Точка»? Оставьте нам свои отзывы. А как вам банк

Кто-то советовал ответить жестко банку:

«Я бы ответил — „по нашим данным, у вас есть лицензия, но если будете лезть куда не следует, то можете ее запросто лишиться...“».

А кто-то советует сменить банк:

«Написать гневное письмо в банк, и уходить в другой. У меня так было. Я как ИП оказываю юридические услуги. Приходит письмо — где расходы на ОС, склады, сотрудников, товар? Я написала, что работаю одна на ноутбуке, а основное моё средство труда — это мозг. И закрыла счёт».

Еще порекомендовали спросить у банковских служащих, понимают ли они, что такое патент:

«А вы им задайте вопрос они вообще понимают, что такое патент и как образуется налог к уплате и насколько он зависит/не зависит от оборота и вам ответят, что они знают/не знают, но это программа, они тут не при чем, во всём виновата программа...».

А кто-то пишет со стороны банка:

«Когда я работал в банке и такие клиенты попадали на комплаенс — мы просто запрашивали доки по патенту и все. Там больше по совокупности смотрится на вас, не только налоговая нагрузка».

Есть вполне обоснованное мнение, что это не сами работники банка, а программа автоматом шлет: