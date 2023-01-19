Инвестиции

«Роснефть» стала первой компанией, которая дважды получила наивысший кредитный рейтинг

Сразу два рейтинговых агентства присвоили «Роснефти» наивысший рейтинг AAA(RU).

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Ведущее кредитно-рейтинговое агентство АКРА присвоило «Роснефти» и выпускам облигаций компании, в том числе в юанях, наивысший кредитный рейтинг – AAA(RU). Об этом сообщает «RG.RU».

Также «Роснефть» получила наивысший рейтинг от агентства «Эксперт РА» и стала первой компанией, кредитоспособность которой подтверждена двумя рейтинговыми организациями.

АКРА отметило у «Роснефти» высокий уровень запасов углеводородов, низкую себестоимость добычи, обширные каналы и рынки сбыта, хорошую диверсификацию активов.

В сентябре 2022 года «Роснефть» выплатила финальные дивиденды за 2021 год на общую сумму 250,4 млрд рублей. Всего за 2021 год компания заплатила инвесторам рекордные 441,4 млрд рублей.

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