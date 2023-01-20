Банки

«Сбер» начал прогнозировать природные бедствия

С технологией искусственного интеллекта клиенты банка смогут оценить возможные потери для корпоративного бизнеса.

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«Сбербанк» создал модель прогнозирования климатических риск-событий и расчета их экономических последствий с использованием инструментов искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте «Сбера».

Для автоматизации кредитного процесса «Сбер» начал прогнозировать природные бедствия (пожары, наводнения, штормы, таяние вечной мерзлоты) и рассчитывать их экономические последствия с помощью ИИ.

«Собственные модели Сбера на основе искусственного интеллекта прогнозируют риск-события и вероятный ущерб от них. Они позволят точно рассчитывать кредитные и страховые риски банка, а нашим клиентам помогут выстраивать стратегию своего развития», – сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Часть моделей прогнозирования уже применяются в работе, остальные запустят в 2023 году.

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