«Сбербанк» создал модель прогнозирования климатических риск-событий и расчета их экономических последствий с использованием инструментов искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте «Сбера».

Для автоматизации кредитного процесса «Сбер» начал прогнозировать природные бедствия (пожары, наводнения, штормы, таяние вечной мерзлоты) и рассчитывать их экономические последствия с помощью ИИ.

«Собственные модели Сбера на основе искусственного интеллекта прогнозируют риск-события и вероятный ущерб от них. Они позволят точно рассчитывать кредитные и страховые риски банка, а нашим клиентам помогут выстраивать стратегию своего развития», – сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Часть моделей прогнозирования уже применяются в работе, остальные запустят в 2023 году.