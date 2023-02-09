Ведение бизнеса

Скоро интенсив для предпринимателей «Стратегия со Стратегом»

14 февраля состоится бизнес-интенсив для предпринимателей, на котором они совместно с основателями академии «Стратег» за один день смогут разработать стратегию своего прорыва.

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На мероприятии выступят эксперты-практики. Они разберут фишки и лайфхаки на основе своего практического опыта, а также представят успешные кейсы предпринимателей России. «Клерк» выступает информационным партнером мероприятия.

Регистрация уже открыта по ссылке.

Когда: 14 февраля, 11:00

Где: Москва, Берсеневская набережная, 6 стр.3, этаж 5, StartHub, пространство «Призма».

В процессе своих выступлений спикеры рассмотрят важнейшие темы по развитию предприятия:

  • Стратегия бизнеса: как быстро ориентироваться в условиях нестабильности и при этом выигрывать?
  • Стратегия по персоналу: как увеличить мощность бизнеса за счет плана по усилению команды?
  • Стратегия по личной прибыли собственника: как увеличить продажи и забрать максимальную прибыль?
  • Как разработать систему мотивации и не прогореть на фонде оплата труда.
  • Как перестать заваливать планы по продажам и достичь повышения прибыли при помощи сотрудников даже в кризис.
  • Как координировать сотрудников в тяжелой ситуации.

На интенсиве будут:

  • Настоящие примеры российских предпринимателей из ежедневной практики
  • Telegram-канал со всеми выжимками выступлений и советами по конкретным действиям в разработке и реализации стратегии.
  • Организованный нетворкинг: будет возможность пообщаться с предпринимателями, деятельность которых интересна.
  • На площадке будут работать модераторы, к которым можно будет подойти и попросить познакомить с любым из 150 предпринимателей из списка участников – среди них даже можно найти клиентов или партнеров.

В конце интенсива будет проведен розыгрыш iPad с клавиатурой и других бонусов среди участников.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ведение бизнеса
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