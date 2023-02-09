Скоро интенсив для предпринимателей «Стратегия со Стратегом»

На мероприятии выступят эксперты-практики. Они разберут фишки и лайфхаки на основе своего практического опыта, а также представят успешные кейсы предпринимателей России. «Клерк» выступает информационным партнером мероприятия.
Регистрация уже открыта по ссылке.
Когда: 14 февраля, 11:00
Где: Москва, Берсеневская набережная, 6 стр.3, этаж 5, StartHub, пространство «Призма».
В процессе своих выступлений спикеры рассмотрят важнейшие темы по развитию предприятия:
- Стратегия бизнеса: как быстро ориентироваться в условиях нестабильности и при этом выигрывать?
- Стратегия по персоналу: как увеличить мощность бизнеса за счет плана по усилению команды?
- Стратегия по личной прибыли собственника: как увеличить продажи и забрать максимальную прибыль?
- Как разработать систему мотивации и не прогореть на фонде оплата труда.
- Как перестать заваливать планы по продажам и достичь повышения прибыли при помощи сотрудников даже в кризис.
- Как координировать сотрудников в тяжелой ситуации.
На интенсиве будут:
- Настоящие примеры российских предпринимателей из ежедневной практики
- Telegram-канал со всеми выжимками выступлений и советами по конкретным действиям в разработке и реализации стратегии.
- Организованный нетворкинг: будет возможность пообщаться с предпринимателями, деятельность которых интересна.
- На площадке будут работать модераторы, к которым можно будет подойти и попросить познакомить с любым из 150 предпринимателей из списка участников – среди них даже можно найти клиентов или партнеров.
В конце интенсива будет проведен розыгрыш iPad с клавиатурой и других бонусов среди участников.