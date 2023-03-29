Кадры

Работники со знанием китайского языка стали требоваться бизнесу чаще. С начала года спрос вырос на 40%

Число вакансий с таким требованием растет, а вузы говорят, что расширяют программы обучения языку.

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Аналитики HeadHunter посчитали, что по итогам прошлого года спрос на работников со знанием китайского языка вырос в 1,5 раза, пишет РБК.

Мало того, рост продолжился и в 2023 году. Только с января по март количество вакансий с таким требованием выросло на 42%, и это, видимо, не предел.

Больше всего таких вакансий в сферах транспортно-логистической сферы, продаж и производства. При этом платят не слишком высоко – 50-90 тысяч рублей.

О том, что программ подготовки по китайскому языку становится больше, говорят уже и университеты, по словам источников РБК.

Вероятно, уже в ближайшем будущем в них начнут готовить инженеров, экологов, ИТ-специалистов, гидов-экскурсоводов со знанием китайского языка.

Мы пока не знаем, будут ли учить китайскому языку бухгалтеров, но кое-где такие бухгалтеры уже требуются. Подпишитесь на «БухДжоб», чтобы быть в курсе событий.

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