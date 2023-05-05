Трудовые права мобилизованных будут дополнительно защищать

Мобилизованные сохранят трудовые отношения с работодателем, их отсутствие на работе будет уважительной причиной. Также участникам СВО и их семьям дадут право устроиться в государственные организации.

В Госдуму внесли законопроект, который предоставит мобилизованным дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сенатор Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди предложила внести в проект две поправки.

Первая будет признавать «занятыми» тех, кто попал под частичную или полную мобилизацию, а также добровольцев. Их отсутствие на работе будет считаться уважительной причиной, все трудовые отношения сохранятся.

Во второй поправке предложили предоставить мобилизованным, участникам СВО и их родственникам право начать работу в государственных и муниципальных организациях. Это поможет найти работу и реализовать конституционное право на труд.

Ранее Ольга Ковитиди внесла поправки, которые позволяют детям мобилизованных начать работать по трудовому договору с 14 лет.