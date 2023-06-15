📌Как разобраться, платить ли налог на имущество на УСН? Инструкция

У ООО на упрощенке есть в собственности недвижимость, которую сдают в аренду. Бухгалтер пытается разобраться, надо ли платить налог на имущество.

Ситуацию на форуме «Клерка» описали так:

— Добрый день, подскажите, пожалуйста: ООО на УСН Д-Р имеет в собственности здание и сдает его в аренду общепиту. Надо ли начислять налог на имущество? Ко мне эта фирма пришла только с земельным налогом, налога на имущества они никогда не платили.

Что в таком случае надо знать?

Организации на УСН действительно платят налог на имущество, но только по той недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости.

По этому поводу можно посмотреть п. 2 ст. 346.11. п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 374, п. 1 ст. 378.2НК.

Чтобы разобраться именно со своим имуществом, надо посмотреть, есть ли оно в региональном перечне (п. 7 ст. 378.2 НК РФ).

Саму кадастровую стоимость можно увидеть на сайте Росреестра. И конечно, лучше заказать выписку из ЕГРН.

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