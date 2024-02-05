Участникам СВО разрешили оформить «Дальневосточную ипотеку»

Путин поручил до 1 марта распространить льготные ипотечные программы на участников СВО. Они смогут купить жилье на Дальнем Востоке или в Арктической зоне.

Владимир Путин поручил расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на участников специальной военной операции. Об этом сказано на сайте Кремля.

Оформить льготную ипотеку смогут участники СВО и семьи погибших военных.

Правительство увеличит до 9 млн рублей максимальный размер жилищного кредита на покупку вторичного готового жилья или жилого помещения с участком земли, который находится на территории моногорода. Общая площадь такого жилья не должна превышать 60 кв. метров.

Обеспечить определение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, учитываемой в ходе реализации программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», исходя из объективно складывающейся рыночной цены жилья в Арктической зоне Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 марта 2024 года.