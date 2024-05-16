Каждый третий сотрудник уверен, что у удаленной работы нет недостатков

Сейчас работодатели предлагают удаленную занятость только тем специалистам, которые успели себя зарекомендовать.

На вакансии с возможностью работать удаленно приходится 4-6% от общего числа предложений. В основном компании предлагают дистанционную работу тем сотрудникам, которые уже хорошо себя зарекомендовали.

Сейчас сотрудники считают главным преимуществом удаленки — возможность работать в любом месте, где есть интернет. Тогда как 4 года назад в приоритете была экономия расходов на транспорт и питание. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.

31% опрошенных заявили, что у дистанционной занятости нет недостатков. К плюсам такой работы причислили минимальное число отвлекающих факторов, которые есть при офисной работе. Например, планерки, совещания, переговоры. У сотрудников на удаленке стало меньше стресса, появилось больше свободного времени и возможность брать подработки.

Организовать хоум-офисы смогли 53% из тех, кто работает дистанционно. Такие сотрудники заметили, что стали меньше внимания уделять своему внешнему виду, физической форме и прекратили жаловаться на отсутствие компенсационного пакета и карьерного роста.

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