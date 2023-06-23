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Общество

Инструкция: как подготовиться к отключению интернета в регионах с Режимом КТО

Как выжить в этом безумном мире.
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Инструкция: как подготовиться к отключению интернета в регионах с Режимом КТО

Список советов, которые лучше сделать прямо сейчас:

— Запасите несколько SIM-карт, если ваш смартфон поддерживает только одну «симку» — оформите eSim. В случае перебоев в работе одного оператора вы сможете быстро переключиться на другого;

— Убедитесь, что на всех ваших SIM-картах оплачены пакеты услуг и есть запас баланса, по крайней мере, в 100 рублей;

— В случае перебоев со связью используйте SMS-сообщения — даже при самой загруженной сети такие сообщения будут приходить и отправляться;

Зарядите все гаджеты, павербанки и другие электронные устройства, которые требуют зарядки;

— Подготовьте несколько VPN-сервисов, чем больше тем лучше;

— Установите себе и близким Bridgefy для общения без интернета, скачайте оффлайн карты;

— Загрузите себе игры, сериалы и музыку — они помогут скрасить ожидание;

— И не выходите без надобности из дома.

SnakE

SnakE

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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