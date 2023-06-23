Инструкция: как подготовиться к отключению интернета в регионах с Режимом КТО

Список советов, которые лучше сделать прямо сейчас:
— Запасите несколько SIM-карт, если ваш смартфон поддерживает только одну «симку» — оформите eSim. В случае перебоев в работе одного оператора вы сможете быстро переключиться на другого;
— Убедитесь, что на всех ваших SIM-картах оплачены пакеты услуг и есть запас баланса, по крайней мере, в 100 рублей;
— В случае перебоев со связью используйте SMS-сообщения — даже при самой загруженной сети такие сообщения будут приходить и отправляться;
— Зарядите все гаджеты, павербанки и другие электронные устройства, которые требуют зарядки;
— Подготовьте несколько VPN-сервисов, чем больше тем лучше;
— Установите себе и близким Bridgefy для общения без интернета, скачайте оффлайн карты;
— Загрузите себе игры, сериалы и музыку — они помогут скрасить ожидание;
— И не выходите без надобности из дома.
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