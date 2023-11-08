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Налог на сверхприбыль

Федеральным законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль», который начинает действие с 1 января 2024 г., вводится налог на сверхприбыль, который имеет разовый характер.
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Налогоплательщиками налога признаются:

  • российские организации. К российским организациям приравниваются иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 246.2 Налогового кодекса РФ);

  • иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства (п. 2 ст. 306 Налогового кодекса РФ);

  • организации, являвшиеся в 2022 году ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) (статья 25.1 Налогового кодекса РФ).

Налогоплательщиками не признаются малые и средние предприятия (РСМП), вновь созданные организации, организации, занимающиеся добычей и переработкой нефти, добычей угля, плательщики ЕСХН, организации без доходов от реализации, организации-застройщики долевого строительства (детальные условия см. в ч. 4 ст. 2 Закона).

Статус резидента особой экономической зоны сам по себе не освобождает компанию от обязанностей по уплате налога на сверхприбыль (письмо Минфина от 11.08.2023 № 03-03-05/75723). Чтобы не платить налог, такая компания должна соответствовать критериям, перечисленным в части 4 статьи 2 Закона от 04.08.2023 № 414-ФЗ.

Форма и порядок заполнения декларации по налогу на сверхприбыль утверждены приказом ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/676@. Декларация состоит из титульного листа и четырех разделов — 1 «Сумма налога, подлежащая уплате», 2 «Расчет суммы налога», 2.1 «Балансовая стоимость активов» и 3 «Сведения о реорганизации». 

Срок представления налоговой декларации по налогу на сверхприбыль - 25 января 2024 года.

 Срок уплаты налога на сверхприбыль 28 января 2024 года.

Налог на сверхприбыль равен 10 процентам от сверхприбыли (ч. 1 ст. 6 Закона от 04.08.2023 № 414-ФЗ). Сверхприбыль определяют как разницу между двумя показателями. Первый — среднеарифметическая налоговая прибыль за 2021–2022 годы.

Для расчета среднеарифметической прибыли за 2021–2022 годы сложите налоговую прибыль за 2021 год и за 2022 год. Получившуюся сумму разделите на два.

Если она меньше 1 млрд руб., то налог на сверхприбыль платить не надо. Это правило не распространяется на ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков. Они платят налог независимо от размера среднеарифметической прибыли за 2021–2022 годы.

 Второй — среднеарифметическая налоговая прибыль за 2018–2019 годы.

Для расчета среднеарифметической прибыли за 2018–2019 годы сложите налоговую прибыль за 2018 год и налоговую прибыль за 2019 год. Получившуюся сумму разделите на два.

Для расчета налога надо брать налоговую базу за 2018,2019,2021 и 2022,  по налогу на прибыль — строка 120 листа 02 декларации, уменьшенную на налоговую базу по соглашению о защите и поощрении капиталовложений — строка 120 приложения 2 к декларации. Разность этих баз по каждому году и есть налоговая прибыль, которая участвует в расчете. Данные по активам возьмите в бухгалтерском балансе по строке 1600 на конец каждого из расчетных годов. 2020г. в расчетах не учитывается.

Сверхприбыль – это разница между средними ежегодными прибылями за два периода: за 2021–2022 и 2018–2019 годы. Для расчета суммы сверхприбыли из среднеарифметической прибыли за 2021–2022 годы вычтите аналогичный показатель за 2018–2019 годы.

Минфин России в Информационном сообщении от 14.09.2023 № ИС-учет-46 разъяснил порядок отражения налога на сверхприбыль в бухгалтерском учете и отчетности.

Дебет

Кредит

Хозяйственная операция

2023 год

99

96

Признание оценочного обязательства по уплате налога на сверхприбыль (в сумме, определенной налогоплательщиком)

68
(обеспечительный платеж)

51

Перечисление обеспечительного платежа в бюджет

99

96

Изменение величины оценочного обязательства при необходимости (с плюсом при увеличении или с минусом ("сторно") при уменьшении)

2024 год

96

68
(налог на сверхприбыль)

Начисление налога на сверхприбыль

68
(налог на сверхприбыль)

68
(обеспечительный платеж)

Зачет суммы обеспечительного платежа в счет уплаты налога на сверхприбыль

68
(налог на сверхприбыль)

51

Уплата налога на сверхприбыль (сверх обеспечительного платежа)

За  неуплату организацию вправе привлечь к ответственности в форме штрафа 20 процентов от суммы недоимки, а в случае умышленной неуплаты — 40 процентов (ст. 120 НК).

За неуплату или неполную уплату налога в срок также будут начислены и взысканы пени по правилам статьи 75 НК.

Читайте «разбор» о новом налоге на сверхприбыль от редакции «Клерка».

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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