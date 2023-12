Налоговые аспекты донатов. Мнение ФНС: чем инвестиции отличаются от пожертвования

Причем зарабатывать на играх благодаря этому могут не только разработчики, издатели, продавцы кофе и пиццы (а чем еще питаться в кранчи), но и сами игроки-стримеры. Индустрия развивается, и чем более она емкая, чем больше средств в ней крутиться, тем больше людей могут в ней заработать — и тем больше способов заработка.

Я бы сказал, что в игровой индустрии две основных формы (чем они отличаются от видов, без понятия, пусть будут формы) народного финансирования :

донаты; краудфандинг.

Донаты более характерны для стримеров, краудфандинг — для компьютерных разработчиков. Начнем с того, что ближе к народу — с донатов.

Донат — это денежные средства, направляемые без условия встречного предоставления, пожертвование, подарок.

Имеют ли донаты цель? На мой взгляд, да. Они направлены на поддержание работы (ну ладно, ладно, дальнейшей игры) конкретного пользователя, стримера, владельца канала. Цель, как сказали бы цивилисты, здесь общеполезная.

Но...Вроде как связана с профессиональной деятельностью. А значит, похожа на тот самый доход,который подпадает под налогообложение. Именно здесь возникает основная сложность: следует ли с донатов платить налоги? А еще точнее, в какой момент ждать к себе в гости налогового инспектора?

Попробуем разобраться, и в этом нам поможет Федеральная налоговая служба. Донатам посвящено одно интересное письмо Управления ФНС по Московской области № 16-12/021313 от 21.02.2018 года. ФНС рассматривает донаты через призму ст. 582 Гражданского кодекса. Там сказано, что пожертвованием следует признать дарение вещи или права в «общеполезных целях» (чем радость сотен и тысяч игроков не общеполезная цель)? Пожертвования могут делаться в пользу граждан и некоммерческим организациям. Коммерческим организациям (ООО, АО) и индивидуальным предпринимателям, соответственно, пожертвования делать нельзя — это будет обычный доход, и с него придется заплатить налоги.

Самозанятые ни в ст. 582 ГК, ни в письме УФНС по МО не упоминаются, но я бы тоже причислил их к ИП, тем, кто получает доход от своей деятельности (и должен платить налоги). Кроме того, в ст. 582 ГК и Письмо специально указывается на то, что встречного предоставления быть не должно. Вот с этим немножко сложно.

Помните, что многие стримеры говорят на своих каналах : «Ребята, я буду очень рад донатам, ведь благодаря им выйдет мое очередное видео…». То есть в обмен на донаты люди что-то получают? Значит, донат не пожертвование?

Когда идет трансляция игры, матча и прочее, и стример получает деньги «на пиво и WoW», это скорее подарок. Он ничего не дает взамен: он и так уже играет, новой игры он не начал. Обязательным требованием для просмотра игры он донат не ставил (многие зрители ничего по итогам стрима не заплатят). Тут мы явно имеем дело с пожертвованием (в пользу физического лица либо некоммерческой организации), с подарком, а значит, в соответствии со ст. 217 НК, такой донат налогообложению не подлежит. Кстати, в этой связи: стримерам, которые имеют статус ИП либо самозанятого, и выкладывают номер расчетного счета для донатов - не надо так делать.

Донаты, будучи в реальности подарки, в таком случае будут считаться облагаемым налогами доходом (по принципу «что попало на расчетный счет ИП — получено от предпринимательской деятельности»). Но есть другие «донаты».

Их редко отличают от тех донатов, которые я упомянул вышел. Чаще всего они появляются в форме постоянной подписки, например, посредством patreon, платформы для подписки и периодического перечисления денежных средств стримеру, ютуберу. Таким подписчикам обещают разнообразные плюшки, например, дать доступ к записи игры раньше, чем другим, бонусы и прочее. На мой взгляд, здесь явно имеется встречное предоставление, только предоставляется не сама запись, а дополнительные материалы к ней.

А значит, это никакое не пожертвование, а плата за те самые дополнительные материалы, и такие донаты надо декларировать. Если же донаты оформляются как подписка без дополнительных материалов, то есть скорее как форма систематической помощи, на мой взгляд, это будет систематическое пожертвование. Тем самым, «есть много Синдзи» —«есть много донатов». Какие-то из них явно не облагаются налогом, другие — явно облагаются.

Надо быть осторожнее. И здесь нужно от донатов переходить к краудфандингу. Planeta, Kickstarter, Rockethub и многие другие. Одним из самых любопытных примеров краудфандинга в игровой индустрии — это сбор на Pillars of Eternity (общую сумму сбора оценивают в 3,5 - 4 миллиона долларов с учетом различных платформ), а в России - Pathfinder Wrath of the Righteous (только на Кикстартере собрали свыше 2 миллионов долларов, там есть и мой скромный вклад). Самое интересное: вопрос, легший в основу письма УФНС по МО, изначально был как раз про краудфандинг для разработки компьютерной игры.

ФНС указали, что авторы вопросы хотели собирать деньги на разработку и популяризацию компьютерных игр. Хотя ответ несколько путаный (какой вопрос - такой и ответ, в общем-то), из него следует, что физические лица, собирающие через краудфандинговую площадку или иным образом деньги на абстрактную общеполезную цель, платить налоги с собранным таким образом денег не должны (пожертвования же!). Мне кажется, что авторы вопроса в ФНС некоторые подробности решили не указывать. Почему? Потому что иначе ФНС дали бы другой ответ. Уже даже в России есть закон о краудфандинге — Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (я бы назвал его Закон про кикстартер и аналоги). И там есть любопытная статья 8, пункт 1 — про утилитарные цифровые права. Они заключаются в возможности требовать:

передать вещь; передать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности; выполнения работ и (или) оказания услуг.

Например. Начиная от взносов в размере 25 долларов, игроку полагаются разные ништяки, начиная от цифровой копии игры и заканчивая (за вклад в 10 000 долларов) ужином (в условиях карантина на полноценную вечеринку надеяться не приходится, как мне кажется) с разработчиками. Вспоминаем четвертую главу. Покупка цифровой (или физической) копии игры — это приобретение права использования (доступа) к компьютерной игре. То есть передав определенную сумму на условном Кикстартере, мы попадаем под действие Закона о Кикстартере и аналогах. А значит, передаваемые нами средства — это инвестиции. Не пожертвования. Мы становимся наноритариями (ну нравится мне это слово, пусть оно и неточное) публикуемого продукта, а не просто мимо проходящими людьми, кинувшими монетку голодающим разработчикам. А если это инвестиции, то с них положено платить налоги. Студия или инди-разработчик должны будут платить налоги с привлеченных через Кикстартер и его аналоги денежные средства. Можно ли этого избежать? На мой взгляд, да : достаточно ничего не обещать и не предоставлять в обмен на передаваемые через Кикстартер денежные средства.

Просто обещание «Дайте денег — и мы создадим зашибись-игру» (без передачи дистрибутива, ключей к нему и прочее) не делает передаваемые деньги инвестициями (исходя из Закона о Кикстартере и аналогах). В этом случае да, тут пожертвование на то, чтобы разработчик создал шедевр и вообще пропагандировал создание и разработку компьютерных игр.