5 причин, по которым мы должны снижать свои налоги. Цивилизованное налогообложение

Часто люди не хотят и задумываться о возможности оптимизировать налоги, потому что им кажется, что снижение налогов — это обман государства. Но, это не так.

Причина №1: налогообложение должно быть цивилизованным

Сейчас налогов на заборы, к счастью, нет. Но есть другие «подати», с которыми гражданам приходится иметь дело. Таких податей на сегодняшний день сразу три: налог на землю, отдельно налог на имущество юридических лиц, и отдельно — на имущество физических лиц. Для сравнения: в некоторых европейских странах (кстати, в наиболее экономически развитых) земельный налог с учетом находящихся на участке строений — единственный существующий налог на недвижимость. Один налог для всех граждан. Без вариаций, подразделов и подпунктов, которые, вообще-то, дают множество возможностей для манипуляций с начислениями налоговых платежей.

Например, в Германии земельный налог составляет 75% от всех доходов в местный бюджет. В США — 95%. В выигрыше оказываются все: и бюджеты, и налогоплательщики.

В большинстве экономически развитых стран применяют именно кадастровый метод исчисления земельного налога. Это значит, что налог начисляется на стоимость участка, установленную государством, с учетом льгот или повышающих коэффициентов (по ситуации). Например, в Италии используют поправочные коэффициенты, приближающие кадастровую стоимость к рыночной. Во Франции стоимость земли зависит от ее реального производственного назначения. В США учитывают несколько факторов: степень использования земли, альтернативные продажи аналогичных объектов, капитализацию доходов. Как бы ни было, налог остается один — земельный — пусть и с некоторыми дополнениями.

Мы надеемся, что и у нас однажды будет так же — цивилизованно. Когда облагаться налогом будет только земельный участок. Но пока работаем с тем, что есть. Если отслеживать каждую мелочь, каждую возможность — оптимизировать налоги можно здесь и сейчас, причем абсолютно законно и без риска для бизнеса. Дальше разберемся подробнее, как это сделать на практике.

Когда дело касается имущественного налога, мы платим дважды за одно и то же. Причем не один раз: мы платим налог за строение, возведенное за свой счет, а в некоторых случаях на выплачиваемый налог начисляется еще один налог. Посмотрим, как так получается..

Платим дважды в первый раз. Предположим, у вас дома сломался кран. Вы пригласили сантехника, он поставил новый кран, вы рассчитались, и на этом все закончилось. А теперь представим, что прошло несколько дней, и сантехник вновь появился на вашем пороге. Он требует отдельную оплату за открытие стояка, чтобы вам не пришлось сидеть без воды. Он уверен в своей правоте и размахивает перед вашим носом какими-то бумажками. Станете ли вы платить за одно и то же второй раз, сочтя подобные требования справедливыми? Вряд ли. Но когда речь заходит о налогах, большинство людей безропотно платят дважды за одно и то же.

Допустим, гражданин Сидоров владеет скромным земельным участком. Ничего там не строит и платит в качестве налога совершенно необременительную сумму. Но тут наш гражданин постарался и возвел на своем скромном участке небоскреб. Другими словами, старательный Сидоров изрядно потратился, чтобы платить побольше налогов.

То есть еще в процессе строительства были потрачены немалые суммы: Сидоров уже оплатил множество различных налогов, сборов и пошлин. А также НДС, НДФЛ (если он строился как физическое лицо), сборы за подключение коммуникаций, ввозные пошлины за закупку иностранных строительных и отделочных материалов, которые априори заложены в их стоимость. В конце концов, все эти налоги, уже неоднократно оплаченные, включаются в стоимость будущего имущества. Но это еще не все. Самое интересное только начинается.

Раньше гражданин платил сущие копейки за пустующий участок. Теперь сумма налога значительно возрастет (и снова вспомним, что Сидоров вырастил ее собственными руками). С момента, когда на участке появится небоскреб (дом, сарай, баня — что угодно) гражданин начнет платить налог за строение, возведенное собственное силами. А также земельный налог за обладание земельным участком, только большую сумму чем прежде, потому что на участке появилось строение, а значит, его экономическая привлекательность возросла.

Платим дважды во второй раз. Принципы налогообложения все еще далеки от справедливости, особенно в некоторых регионах. Например, кое-где кадастровая стоимость, основной целью которой является налогообложение имущества, мистическим образом включает в себя налог на добавленную стоимость. Получается, добросовестные налогоплательщики платят налог с налога, что не подчиняется даже законам элементарного здравого смысла, не говоря уже о таких высоких материях, как справедливость.

Полагаем, что мало кто сочтет такое положение дел справедливым. Мы в этой книге предлагаем руководствоваться исключительно принципами справедливости: ни в коем случае не уходить от уплаты налогов, но уменьшать их сумму, используя только легитимные меры, предусмотренные российским законодательством. Конечно, если вы далеки от сферы налогового права, на первых порах вам может быть нелегко разобраться в нормативных актах и правильно применить имеющиеся там коллизии.

Уточним, что именно мы подразумеваем под справедливостью в отношении уплаты налогов. Это, собственно, общепринятые критерии: уважение к чужой собственности, пропорциональное распределение издержек и (или) выгоды от совместной деятельности, внесение справедливой доли в общее благосостояние.

Причина № 2: без меня меня женили

Имущественный налог в РФ — штука уникальная. Только в вопросах имущественного налогообложения собственник никак не может повлиять на сумму налога. Государство само устанавливает стоимость недвижимости, с которой мы и платим налог. Для примера, налог на прибыль зависит от прибыли предприятия, ставка составляет 20%. Все понятно и прозрачно: ставка рассчитывается от прибыли, а не является эфемерной цифрой. А значит, соблюдается принцип свободы договора и свободы формирования цены на рынке.

Если компания «Рога и копыта» получила прибыль в 1 000 рублей — она заплатит 200 рублей налога. А более успешное предприятие «Розы и мимозы» с прибылью 5 миллионов заплатит 1 миллион. Каждому — по возможностям. Совсем иначе обстоят дела с налогом на недвижимость.

Подумайте, какова была бы реакция производителей, если бы нам вдруг вздумалось самим назначать стоимость товаров и услуг. Как минимум, это вызвало бы удивление. Но когда государство не только определяет ставки налога, но и устанавливает кадастровую стоимость, из которой налог будет рассчитываться — это никого не удивляет. К сожалению, многие собственники успели убедиться на личном опыте, что ценность имущества не всегда определяется справедливо.

Причина №3: государство ищет не там, где потеряло, а там, где светло

Проблем для добропорядочных налогоплательщиков добавляет и тот факт, что значительная часть сооружений и участков по всей стране не поставлены на кадастровый учет. Получается ситуация, как в известном анекдоте, когда подвыпивший мужчина искал ключи не там, где потерял, а под фонарем, потому что там светло. Так и с налогами: там, где темно (тех, кто не ставит свои объекты на учет), не ищут, а с собственников, не скрывающих свои объекты, собирают повышенные налоги.

Вероятно, вы слышали о «Принципе дисбаланса» или «Правиле 20/80», выведенном экономистом и социологом Вильфредо Парето. Этот принцип гласит, что 80% результатов достигается за счет приложения 20% усилий, и наоборот. Но с налогом на имущество что-то пошло не так: кажется, что с 20% имущества пытаются собрать 80% налогов. Хотя если бы налоги собирались со всех (или хотя бы с большинства) объектов недвижимости, государство бы только выиграло, увеличив собираемость налогов и снизив сумму налога для каждого налогоплательщика.

Это логично: допустим, 20 налогоплательщиков заплатили по 100 рублей, значит, государство заработает 2 000. А если 80 налогоплательщиков заплатят по 50 рублей — уже 4 000, в два раза больше.

Но пока не замечается активности в обнаружении неплательщиков, задача законопослушных граждан — стать кузнецами своего счастья, снижая размеры платежей законными способами.

Причина №4. Делаем вклад в светлое будущее

И это без иронии. Критиковать могут все, а вот помочь — единицы. Даже если человек оптимизирует налоги только на одном-единственном предприятии, он уже помогает государству. Налогоплательщик, который грамотно подходит к оптимизации налогов, помогает государству лучше администрировать полученные средства, а также — и это, пожалуй, очень важный шаг к позитивным переменам в сфере налогообложения в будущем — показывает слабые места во всей системе.

Часто люди не хотят и задумываться о возможности оптимизировать налоги, потому что им кажется, что снижение налогов — это обман государства. Такие убеждения налогоплательщиков накладываются на убеждения некоторых работников налоговых органов, которые стремятся собрать как можно больше налогов, и все остается без изменений.

Но есть и другие сотрудники налоговых служб. Возможно, их даже большинство. Они считают, что налоги должны быть справедливыми, не становясь для налогоплательщика непосильным бременем. Такие налоговики относятся к снижению налогов — разумеется, в рамках закона — не только спокойно, но и одобрительно.

Именно мы, законопослушные налогоплательщики, способны повлиять на формирование цивилизованной системы налогообложения в нашей стране.

Причина №5. Доверяй но проверяй

В системе, определяющей размер налоговых платежей и собирающей налоги, работают обычные люди — такие же, как мы с вами, и как и все обычные люди, они могут ошибаться. Налоговый инспектор может искренне считать, что все его подсчеты верны, но в некоторых случаях это будет просто заблуждение, или невнимательность, или формальный подход к делу — словом, человеческий фактор.

Кроме внешних ошибок, бизнесу могут вредить и ошибки внутренние, когда сотрудники — бухгалтеры или юристы — не оптимизируют налоги, хотя могли бы. Так бывает по разным причинам: сотрудник привык работать по накатанной и не хочет ничего менять, или он недостаточно компетентен в своей профессии — в любом случае это опять же человеческий фактор, который вредит бизнесу.

На практике часто встречается такая ситуация: у собственника есть недвижимость в разных российских регионах, и он платит налог на каждый объект по одной и той же ставке. Но налог на имущество юридических лиц не одинаков по всей стране. В некоторых регионах ставки и льготы отличаются от общероссийских в меньшую, выгодную для собственника, сторону. К сожалению, бухгалтеры не обращают внимание на местные ставки и платят по привычным ставкам, установленным Налоговым кодексом РФ, хотя могли бы сэкономить на налогах, если бы учитывали региональные особенности налогообложения.

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