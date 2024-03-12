Особенности финансирования бизнеса через договор инвестиционного займа и инструмент исламского банкинга — договор мудараба. Разбор договоров от инвестиционного юриста

В последнее время количество запросов на структурирование (оформление) договоров инвестиционного займа в моей практике выросло в несколько раз. О том, почему все более популярным становится данный вид финансирования бизнеса, в чем заключаются его особенности, а также сходства с инструментом мусульманского финансирования мудараба, расскажу в этой статье.

Что такое инвестиционный заём и договор мудараба в исламском банкинге

Инвестиционный заём с одной стороны, является не поименованным в Гражданском кодексе РФ договором, с другой стороны, является разновидностью договора займа, который указанным законом предусмотрен. Так или иначе, заключение договора инвестиционного займа полностью соответствует законодательству и правоприменительной практике.

Инвестиционный заём имеет ключевое отличие от простого займа — в нем не фиксируется ставка (доходность) в жестких «процентах годовых», а фиксируется доходность инвестора в виде «размера доли от [чистой] прибыли бизнеса заемщика».

Иными словами, возврат тела инвестиционного займа и выплата маржи инвестору привязывается к показателям бизнеса заемщика, в результате чего инвестор разделяет с заемщиком бизнес-риски, но при этом (если бизнес показал высокую эффективность) инвестор может получить маржу в несколько раз превышающую среднерыночную/ключевую ставку.

После того, как я опубликовал ряд статей на тему инвестиционного займа, ко мне начали обращаться мусульманские предприниматели для оформления договора мудараба, который, по сути, и представляет собой договор инвестиционного займа.

В исламе запрещается устанавливать жесткие «проценты годовых» при выдаче займа, но разрешается делить полученную прибыль в соответствии с установленной в договоре пропорции.

Собственно, неиспользование «процентов годовых» и использование пропорции при распределении прибыли проекта является конструктивным признаком как договора инвестиционного займа, так и договора мудараба.

На мой взгляд, договор инвестиционного займа, как раз таки, и является классическим инвестиционным договором, ибо инвестор в моем понимании —- лицо, которое по умолчанию разделяет предпринимательские риски с получателем инвестиций. То есть понятие «кредитор» шире понятия «инвестор», любой инвестор — это кредитор, но не любой кредитор — это инвестор.

Как работает договор инвестиционного займа/договор мудараба

По договору инвестиционного займа инвестор предоставляет получателю инвестиций денежную сумму на развитие того или иного проекта (бизнеса), а взамен получает право на часть прибыли такого проекта (бизнеса) либо в течение определенного времени, либо до достижения определенной суммы, либо по факту продажи имущества, сформированного в результате реализации бизнес-проекта.

Чаще всего, конечно, в договоре инвестиционного займа указывают срок, в течение которого будут осуществляться выплаты инвестору, при этом иногда также фиксируется денежная «отсечка» (максимальная сумма выплат), при достижении которой выплаты прекращаются и договор считается исполненным.

В случае, если проект (бизнес) не генерирует прибыль, то и инвестор не получает прибыли.

В случае, если проект (бизнес) потерпел убытки, то здесь есть несколько вариантов развития событий. В некоторых случаях получатель инвестиций обязан вернуть инвестору тело займа (не смотря на наличие убытков), а в некоторых случаях при убытках инвестор также теряет и тело займа (или его часть), то есть вместе с проектом (получателем инвестиций) уходит в минус. Нередко также указывается, что если проект ушел в минус по вине получателя инвестиций, то инвестору все же возвращается тело займа, а если убытки возникли не по вине получателя инвестиций, то инвестору тело займа (или его часть) не возвращается и он несет убытки совместно с получателем инвестиций.

В договоре инвестиционного займа/договоре мудараба указывается пропорция в соответствии с которой между заемщиком и инвестором распределяется полученная бизнес-проектом прибыль. Стандартных пропорций не существует, в каждом конкретном случае она определяется индивидуально по согласию сторон сделки. В моей практике часто встречаются случаи установления таких пропорций, как 30/70 (инвестор/заемщик) и 50/50. Здесь многое зависит от вида бизнеса, соотношения суммы инвестиций и оборотов/обычно получаемой прибыли бизнеса, примерных сроков оборачиваемости капитала, долговой нагрузки заемщика и так далее.

Целевое назначение договора инвестиционного займа/договора мудараба

Как правило, инвестиционный заем имеет целевой характер, то есть направлен на финансирование конкретного проекта. В этом случае инвестору проще оценить/рассчитать свои риски и ожидаемую доходность, а предпринимателю проще «морально», поскольку конкретный бизнес-проект уже санкционирован инвестором и ответственность за выбор финансируемого бизнес-проекта в таком случае равномерно распределена между инвестором и получателем инвестиций.

В моей практике также встречаются только договоры мудараба, имеющие целевой характер, иными словами — мадараба ограниченная. Неограниченная же мудараба позволяет заемщику по своему усмотрению выбрать проекты, на которые будут потрачены инвестиционные средства. При этом кейсы с неограниченной мударабой/нецелевым инвестиционным займом мне еще не встречались.

Целевой заем прямо упоминается в Гражданском кодексе РФ:

В соответствии со статьей 814 Гражданского кодекса РФ если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием займа, а в случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании займа займодавец вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора займа, потребовать от заемщика досрочного возврата предоставленного займа и уплаты причитающихся на момент возврата процентов за пользование займом, если иное не предусмотрено договором.

Поскольку в договоре инвестиционного займа не фиксируются "проценты годовых", то в случае расторжения договора инвестор может потребовать помимо возврата тела займа, в том числе, выплаты ему части прибыли проекта, полученной на момент расторжения договора, либо выплаты упущенной выгоды, которую он получил бы при успешной реализации проекта в случае его реализации при нормальном стечении обстоятельств, etc.

Полномочия предпринимателя и инвестора

По общему правилу предпринимателю предоставляется полная свобода действий при реализации бизнес-проекта, инвестор не вправе вмешиваться и каким-либо образом влиять на ход реализации бизнес-проекта.

При этом, в договоре целевого инвестиционного займа/договоре ограниченной мударабы предусматриваются права инвестора, позволяющие ему своевременно получать необходимую информацию о состоянии проекта и расходовании инвестиционных денежных средств. Для этого инвестору чаще всего предоставляется беспрепятственный доступ к месту реализации проекта для ознакомления с состоянием дел [не чаще ___ раз в месяц/квартал/год], постоянный доступ к информационным системам проекта, видео-камерам, в соответствующей части к бухгалтерскому учету (отчетности), право на получение периодических/систематических отчетов от заемщика, etc.

В договоре инвестиционного займа могут быть предусмотрены санкции за нарушение прав инвестора (например, на получение информации), за нарушение прав предпринимателя (например, на свободную от вмешательства инвестора реализацию проекта). Если мы говорим не о договоре мудараба, то санкции в договоре инвестиционного займа могут быть выражены, в том числе в виде денежных неустоек/штрафов, если же дело касается договора мудараба, то в моей практике заказчики выступают против использования денежных неустоек -- при нарушении договорных обязательств одной стороной другая сторона вправе потребовать расторжения договора с соответствующими юридическими последствиями, предусмотренными договором.

Если вам необходимо структурировать (оформить) договор инвестиционного займа, внести в договор мудараба соответствующую юридическую технику (адаптировать под гражданское законодательство России) или оформить инвестиции по иным финансовым схемам, можете обращаться по указанным далее контактным данным.

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный и корпоративный юрист, предприниматель, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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