Мосбиржа в январе: инвесторы начали год очень активно

Мосбиржа поделилась итогами января 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель январского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню январь с декабрём, так проще оценить динамику.

Если сравнивать с январём 2023 года, то рост составил впечатляющие 31,1%.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за январь увеличилось на 0,5 млн и достигло 30,2 млн, ими открыто более 53,3 млн счетов (+ 0,9 млн). В январе было 3,7 млн активных инвесторов (3 млн в среднем ежемесячно в прошлом году).

Я, один из этих 3,7 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в январе составила 76%, в облигациях — 32%, на спот-рынке валюты — 13%, на срочном рынке — 67%. Доля в торгах акциями немного снижается. Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 63,4 млрд рублей. Из них в облигации вложено 43 млрд, в акции – 8,1 млрд рублей, в БПИФы – 12,3 млрд рублей. Как видим, облигации в январе были в 5+ раз популярнее акций.

Общий объём торгов в январе упал на 22,7% и составил 107,8трлн рублей (139,6 трлн в декабре). Падение связано в первую очередь с праздничными днями.

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями упал на 14% и составил 1 800 млрд рублей (2 094 млрд рублей в декабре). Это 1,70% всего объёма.

Индекс в январе вырос, так что покупки акций даром не прошли. Самыми популярными акциями остаются Сбер и Газпром — это неизменно.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30% и ап 7,1%), Газпрома (15%), ЛУКОЙЛа (13,9%), Яндекса (7,6%), Сургутнефтегаза-ап (6,2%), Норникеля (6,2%), Роснефти (5,8%), Северстали (4,3%) и Магнита (4,1%). Северсталь вытеснила Татнефть и обошла Магнит.

Топ-10 фондов в портфелях частных инвесторов: LQDT (39%), AKMM (16,8%), SBMM (12,6%), TRUR (6,2%), SBMX (2,4%), EQMX (2,4%), TMOS (2,3%), GOLD (2,1%), AKME (1,9%) и AKMB (1,5%). Первые 3 — денежный рынок (68,4%).

Объём торгов облигациями упал на 61% и составил 1 100 млрд рублей (2 800 млрд в декабре). Волатильность была низкий. Доля от всех торгов — 1%.

Размещено 45 облигационных займов на 2,1 трлн, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,6 трлн рублей.

Размещений было мало, а интересных крайне мало. Я поучаствовал в размещениях Камаза, Аквилона, ПЗ Пушкинского, Моего Самоката и юаневого Русала. Остальные облигации покупал на вторичке.

А про все свои покупки января писал тут.

Срочный рынок упал на 25,4% и составил 6,6 трлн рублей (8,8 трлн рублей в декабре) или 6,1% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их там 67%.

Валютный рынок упал на 29,1% и составил 27,4 трлн рублей (38,66 трлн в декабре). Это 25,4% объёма. Валюта всегда пользуется спросом, ещё и экспортёров обязывают её продавать.

Денежный рынок упал на 18,9% и составил 69,3 трлн рублей (85,43 трлн в декабре). 64,3% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов упал на 28,7% и составил 40,9 млрд рублей (57 млрд в декабре). Год начался снижением спроса на золото, но посмотрим, что будет в ближайшие месяцы. Спрос всё ещё довольно высокий.

Что в итоге?

Постепенно снижается доля физлиц в акциях, но она всё равно очень высокая — 76%. Несмотря на снижение объёмов торгов, можно отметить высокое количество активных частных инвесторов — 3,7 млн. В ожидании смягчения ДКП развлечений на бирже не слишком много, так что они продолжают держать большие объёмы в фондах денежного рынка и облигациях.

Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент близок к годовому максимуму, да и IMOEX тоже. Стоит отметить, что индекс сильно зависит от курса доллара, и основной его рост был за счёт ослабления рубля. Но даже в долларах рост за 12 месяцев на 16%.

Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:

Инвесторы начали год активно. Сначала инвестировали в хорошее настроение, потом и в рынок. Хоть объёмы и снизились, но главное, что активных инвесторов становится больше. Ближайшие важные события: заседание по ключевой ставке и выборы. Несмотря на то, что неожиданностей в них не будет, эксперты полагают, что курс рубля может и измениться, как думаете, в какую сторону?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.