Браком люди хорошие вещи не называют. Учет брака согласно ФСБУ 5/2019

На прошедшей в декабре конференции «Клерк» мне не хватило времени рассмотреть порядок учета потерь от брака согласно требованиям ФСБУ 5/2019.

В тезисах моего выступления, которые получили участники, этот вопрос я вкратце рассмотрел, однако, как считаю, что недостаточно подробно. И вот сейчас нашел время поделиться своими мыслями по этому поводу.

Итак, под браком (нем. Brak, англ.Brack — порок, недостаток, обломки) понимается продукция, технические показатели которой не соответствуют по своему качеству, размерам, форме и другим показателям, установленным стандартами или техническим условиями, и которая не может быть использована по своему прямому назначению или принята по другим стандартам (техническим условиям).

В зависимости от характера выявленных дефектов (неисправностей) брак можно разделить на исправимый и неисправимый (окончательный).

В зависимости от времени определения его можно разделить на внутренний и внешний.

Для учета потерь от брака предусмотрен балансовый счет 28.

Но всё это известно далеко не первый год. Поэтому повторять азы по учету выявленного брака, и алгоритму выявления понесенных при этом потерь не буду. Это всё уже не раз было рассмотрено множеством авторов, в том числе и мной.

Перейду сразу к тому, что эти потери последние лет 50 (как минимум), а то и значительно больше, включались в себестоимость произведенной продукции.

Все к этому привыкли, и воспринимали, как само собой разумеющееся: — Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено, потери от брака признаются одной из статей затрат при производстве продукции*.

*Эта норма была введена в уже весьма далеком 1970 году Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утвержденными Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970 и вступившими в силу с 01.01.1971. До этого учет себестоимости продукции регулировался Основными положениями, утвержденными 18.03.1955, но текст их я нигде нашел. Поэтому не могу сейчас сказать, как до этого учитывались потери от брака. Но, подозреваю, (так сказать, highly likely), что и до этого брак тоже тонким (ну, или достаточно толстым) слоем размазывался на себестоимость годной (не бракованной) продукции.

При учете налогооблагаемой прибыли потери от брака также признаются прочими расходами, связанными с производством и реализацией (подп. 47 п. 1 ст. 264 НК).

Правда, ни в этой статье, ни в ст. 318 не сказано прямо, признавать их прямыми либо косвенными. Однако большинство организаций, дабы не плодить еще больше различий между бухгалтерским и налоговым учетом, признавали (да и сейчас признают) их расходами прямыми, то есть включают в себестоимость.

Все к этому привыкли и считали, повторюсь, само собой разумеющимся. Но тут с 01.01.2021 вступает в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», в п. 26 которого (подп. «а») русским по белому прямо так и сказано, что в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины).

И для большинства ветеранов учетного фронта это стало шоком:

Да с дедов-прадедов включали, и всё было нормально. А теперь почему нельзя? Понабрали в Минфин этот всяких разных, шибко умных, вот они и придумывают всякую хр … ерунду, лишь бы бухгалтеру лишней работы добавить.

Ну, к новым этим Федеральным стандартам (особенно который за номером 25, про аренду) и у меня лично претензий вагон и три (не, даже четыре) маленьких тележки.

Но вот по учету брака согласиться с коллегами-ветеранами категорически не могу. Заратустра не позволяет.

Начнем с того, что с 1970 (а тем более с 1955) года у нас несколько поменялись показатели успешной (или не очень) работы организаций.

В те старые добрые времена директора завода не особенно волновало, успешно ли продается выпускаемая его предприятием продукция, или не очень.

Не будем рассматривать работу предприятий, выпускавших военную продукции (там и сейчас свои особенности).

Но вот допустим, предприятию, изготавливающему обувь, или, там, холодильники, важно было выпустить предусмотренное планом количество своей продукции, отгрузить ее на торговые базы и… И всё.

А что потом, то это уже проблемы не предприятия, а тех самых торговых баз и магазинов.

Сметается ли эта продукция с полок в ближайшие после поступления дни, либо годами там пылится, а потом списывается, как утратившая товарный вид — руководство промышленного предприятия это уже почти не волновало.

Да, возможно его и вызывали периодически на совещания, заседания и беседы к различные кабинеты, где указывали, наказывали, объявляли выговоры, и т. д., и т. п., и пр.

Но невыполнение плана по выпуску и отгрузке продукции было большим прегрешением.

Кроме того, с точки зрения советской официальной идеологии советские трудящиеся физически не могли плохо работать и выпускать продукцию плохого качества*.

*Где-то лет двадцать с лишним назад общался с преподавателем Военной академии РВСН (был он тогда полковником и кандидатом технических наук), который работал над докторской диссертацией, в которой рассматривал проблемы надежности сложных технических систем в процессе их эксплуатации. Ну, точно название не помню, но как-то так. И он заметил, что при Советской власти ему даже не разрешили бы работать над этой темой. Политработники сразу бы заявили, что советская техника, изготовленная в полном соответствии с единственно верным марксистско-ленинским учением, не может быть ненадежной.

Но при этом допускалось, что кто-то где-то кое-где у нас порой…

Но дабы не портить показатели работы предприятий и придумал когда-то кто-то мудрый такой хитрый ход: — размазывать тонким слоем на себестоимость готовой продукции потери от брака.

Но в последние годы показатели успешной работы организаций несколько поменялись. И выполнение плана по отгрузке продукции уже мало волнует собственников. Главное — прибыль от продажи ее покупателям.

Поэтому, как мне кажется, вот эта сложившаяся многолетняя практика маскировки брака не совсем соответствует современным экономическим реалиям.

И если при производстве продукции допущен брак, то руководству важна подробная информация об этом факте (или многочисленных фактах) хозяйственной жизни, в том числе и сколько это в рублях прописью и копейках цифрами.

И также хотелось бы отметить, что брак в процессе производства продукции был, есть и будет. И к этому есть превеликое множество причин, как субъективных (тот самый человеческий фактор), так и объективных (ну вот так звёзды нынче встали).

Принимать меры к его снижению руководство организации, несомненно, должно, но также ему придется смириться с тем, что добиться полного искоренения брака навряд-ли выйдет.

И, как мне кажется, технические службы организации должны определить долю, так сказать, «допустимого» в процессе производства продукции брака.

Если выявленный «допустимый» брак может как-то использоваться в процессе производства этой же, или другой продукции, либо продан на сторону (пусть и по чисто символической цене), то понесенные затраты допустимо признать возвратными отходами. На их стоимость можно уменьшить затраты на производство данной продукции (п. 6 ст. 254 НК).

А если такой «допустимый» брак никаким образом использовать нельзя, то эти затраты, считаю, можно признать технологическим потерями при производстве (подп. 3 п. 7 ст. 254 НК). И в этом случае понесенные потери следует относить на себестоимость выпускаемой продукции.

Но это всё, повторюсь, при нормальном производственном процессе. Технические службы заранее посчитали, что где-то 0,5% (или там, 0,007%, а то и все 2,5%) выпускаемой продукции уйдет в утиль, принимают, вероятно, меры, к снижению этой цифры, но лишний раз не дёргаются.

А вот если выявленный брак превышает ранее установленный процент допустимых потерь, то вот здесь уже должен «прозвучать сигнал тревоги». Значит, кто-то где-то как-то накосячил, и достаточно, получается, серьезно.

И опять-таки не бухгалтерия (этот никак не наша епархия) а соответствующие технические службы должны «разобраться, как следует, и наказать, кого попало». Ну, не кого-попало (хотя и так частенько бывает), а выявить действительных виновников нарушения технологического процесса, так же, как и меру их вины.

И бухгалтерия, после поступления всех потребных документов, должна расценить сумму понесенного ущерба с учетом возмещения его (полного или частичного — как начальство решит) действительными виновниками.

И окончательная сумма потерь в регистрах бухгалтерского учета подлежит списанию на уменьшение финансового результата.

На куда списывать? Однозначного ответа нет.

На мой взгляд, лучше всего подходит п. 13 ПБУ 10/99, согласно которому прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).

И вот под это «и т. п.» как раз и подходят «окончательные потери от брака сверх установленного допустимого предела».

То есть запись в этом случае будет: Дебет счета 91.02 Кредит счета 28.

Однако в налоговом учете, как уже говорил выше, потери от брака признаются прочими (в данной ситуации — косвенными) расходами, связанными с производством и реализацией. В этом случае может возникнуть некоторая несостыковка между отчетом о финансовых результатах (формой 2) и декларацией по налогу на прибыль.

И, возможно, налоговики потребуют дополнительных разъяснений: — Почему это прочие расходы по форме 2 больше внереализационных расходов по декларации?

И чтобы избежать таких дополнительных проблем (которых и без того хватает) считаю, что можно списывать такие потери записью:

Дебет счета 90.02 Кредит счета 28.

При этом в регистрах аналитического учета к счету 90.02 такие расходы следует отражать отдельно. Ведь страна должна знать своих героев, то бишь руководство и собственники должны увидеть, во что им обошелся менеджер по закупкам, заключивший договор на поставку более дешевого, но менее качественного сырья (или там комплектующих), или мастер, допустивший к работе сотрудника, не обладающего соответствующей квалификацией, либо рабочий, руководствующийся принципом «и так сойдет».

Так что, коллеги, такой поход к порядку учета брака: — не прятать в себестоимости, а показать отдельно — не измышления потомственных (пусть и в первом поколении) теоретиков, а изменение сложившейся давно тому назад методологии применительно к современным экономическим условиям.