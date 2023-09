Таиланд вводит налог на зарубежные доходы, а Илон Маск призвал занимать места в очереди на чипирование

Путин призвал «четко понять» причины ослабления рубля и принять меры

Собственно, сабж. Мягко намекает, стало быть, что курс доллара 100+ накануне президентских выборов — это не айс, за такое по голове не погладят ответственных.

Жалко, твиттерским такой вопрос не задали — там уже у людей есть идейки по поводу основных причин ослабления рубля

«Коммунисты» из КПРФ взяли под козырек и в кулуарах незамедлительно кому-то сказали, что собираются добиваться отставки Набиуллиной. Что они предлагают делать в ЦБ заместо нее — пока неизвестно (может, хотят ввести сразу продразверстку по талонам и «фабрики — рабочим!», кто их поймет).

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, наоборот, поспешил заявить, что только ловкие действия Центробанка по повышению процентной ставки пока спасают курс доллара от достижения «хорошо трехзначных» значений.

Ну и в довершение — опять всплыли новости про то, что Минфин вроде как настаивает на вводе новых ограничений на отток капитала из РФ, на этот раз – в рублях через дружественные страны (Казахстан, Армения и т.д.).

Ясно только одно: никто не горит желанием оказаться крайним в этой игре «не допусти неказистого курса до марта 2024 года».

Бюджет РФ на следующий год хотят сделать менее дефицитным

Тем временем, в России началось обсуждение бюджета на 2024 год. По данным «секретных источников» Bloomberg, военные расходы в следующем году должны в относительном выражении вырасти в полтора раза (с 3,9% до 6% ВВП) и достичь 4,4 трлн руб. Но, как это сейчас водится, примерно треть статей бюджета вообще собираются сделать засекреченными — так что, сравнить с официальными данными будет непросто.

Сравнение статей бюджета 2023 и 2024 по версии Блумберг

По данным же из российских источников, на 2024 год верстают относительно скромный бюджетный дефицит в размере 1,6 трлн руб. Напомню, что на текущий год дефицит планировали побольше, на 2,9 трлн руб. — и, несмотря на впечатляющие темпы его перевыполнения в начале года, ситуация к текущему моменту выправилась (как и обещал Мишустин). Так что, возможно, текущий год в итоге действительно закроют в рамках плана.

Банки хотят право в одностороннем порядке повышать ставки по «невыгодной» ипотеке

В России куча народу успели наполучать всяких льготных ипотек (айтишных, семейных, новостроечных, и т.д.) по ставкам от 2 до 8% годовых. Вот банки и переживают: а ну как в бюджете кончатся деньги на то, чтобы продолжать субсидировать банкам все эти чудесные ставки (при текущей ключевой ставке ЦБ 13%, напомню) следующие 20 лет?

Так что банкиры нашли решение: они написали коллективное письмо в Минстрой с предолжением разрешить банкам в одностороннем порядке повышать ставку по таким кредитам до рыночной в том случае, если бюджет им перестал присылать денежные компенсации.

Если такой порядок в итоге примут, то это будет просто пушка. Представляете: взяли вы долгосрочную ипотеку под 2% годовых, а вам через полгода приходит письмо из банка: «нам тут что-то государство недоплатило чуток, ставка по вашему кредиту теперь 15% — будете платить в семь раз больше, лол!»

Особенно, я думаю, порадуются те, кто брал «льготную ипотеку под 0,01%» на 30 лет

Злоключения по фондам FinEx на внебирже Тинькофф Инвестиций продолжаются

Тинькофф продолжает расчехлять фонды FinEx для торговли на внебирже: на текущий момент доступно уже 16 ETF из 22 (дисконты по-прежнему болтаются вокруг 60–70% от реальной стоимости содержимого этих фондов).

Но смешнее другое: у нас в чате ребята сообщают, что с желающих приобрести фонды с такой внушительной «скидкой» Тинькофф Инвестиции рубит аж 15% с каждой сделки! Причем, после обращения в техподдержку на тему «но у вас же... в тарифах 1,5% комиссия» — она отвечает в стиле «сорян, мы тут с запятой напутали — щас всё поправим!». Подробнее в отдельной статье. UPD: В итоге, Тинькофф во всём покаялся и всем пострадавшим деньги пообещал вернуть.

Х/ф «Угнать свои собственные деньги из Беларуси за 60 секунд»

После февраля 2022 года многие россияне постарались открыть себе счета в банках «дружественных» стран СНГ — например, чтобы продолжать пользоваться картами Visa/MasterCard для международных покупок. Нередко такие счета открывались с помощью специальных контор-помогаек, которые по доверенности за скромные 20-30 тыс. руб. организовывали весь процесс.

Дочерний банк Bank of Georgia в Беларуси под названием БНБ-Банк, вроде бы, был не самым популярным пунктом назначения для таких фокусов. Но тем не менее: на прошлой неделе он заявил о том, что закроет все счета нерезидентов, открытые по доверенности.

Почему Белорусским народным банком владеют грузины? Что делает на логотипе собачка с вязаным шерстяным носком на голове? У меня много вопросов!

Прикольный нюанс тут в том, что о таком решении было объявлено в пятницу 22 сентября; а на то, чтобы вывести из банка свои деньги, клиентам дали ровно один рабочий день — понедельник, 25 сентября. Что будет с деньгами, которые кто-то не успеет забрать к 26 сентября, лично я не понял. Но звучит очень весело!

Эмигранты в Таиланд с 2024 года будут платить налоги на иностранный доход

В Таиланде сейчас действует интересная налоговая система: иностранный доход для местных налоговых резидентов, вроде как, должен облагаться НДФЛ. Но только в том случае, если вы заводите этот доход внутрь страны. А если вы, например, криптой или ценными бумагами торгуете где-то далеко и бабки внутрь Таиланда не перечисляете — то и налогов никаких нет!

Но такая лафа закончится с 1 января: пишут, что уже с 2024 года иностранные доходы тайских налоговых резидентов начнут облагаться налогом по стандартной общемировой практике — независимо от того, на какой банковский счет были получены деньги.

Ждем массовый отъезд криптанов с Пхукета?

Сдается мне, кто-то из эмигрантов понаехал в Тай и что-то немного не то намедитировал. Ошибся в визуализации желаний, так сказать!

Автоботы против телефонных мошенников

Тинькофф тестирует новый сервис — голосовых ботов, которые будут забалтывать телефонных мошенников, звонящих вам с целью сделать что-нибудь нехорошее с вашими деньгами. Задача — как можно дольше зря тратить время таких ребят.

Причем, можно будет (как в ролевой игре) выбирать себе своего рода аватар/альтер-эго:

Например, среди персонажей есть «пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать», «молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке», «мужчина, выгуливающий свою собаку в парке» и «уставший раздражённый водитель».

Интересно, как бот будет отличать мошенников от обычных звонков? Так и представляю: звонит реальный представитель банка, чтобы подтвердить транзакцию по карте, и потом слушает 10 минут, как клиент кричит в трубку «Бобик, ФУ!! ... Опять чужую какашку жует, извините, пожалуйста!» Ну и в итоге сотрудник просто бросает трубку и блокирует карту к чертям. =)

Вижу задумку тинькоффского бота как-то так

Очередь на чипирование

Компания Илона Маска Neuralink объявила набор парализованных добровольцев — они будут участвовать в тестовом вживлении чипов в мозг. В перспективе ожидается, что эта технология позволит людям с параличом мысленно управлять всякими внешними девайсами.

В мае швейцарские ученые из другой команды презентовали аналогичную разработку — там уже речь шла о следующем этапе, когда сигналы мозга передаются в мышцы ног.

Швейцарский девайс позволил голландцу с параличом ног снова начать ходить, nice

Нет покоя ни Бэнкманам, ни Фридам

Всего через неделю, 3 октября, начнется суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом — бывшим главой лопнувшей криптобиржи FTX. Лично у меня сомнений в том, что он в итоге присядет, нет.

Тем временем, цепкие лапы Фемиды потихоньку подбираются и к его родителям. Пишут, что в какой-то момент мама Сэма (Барбара Бэнкман-Фрид) в шутку сказала, что она по отношению к своему сыну является «partner in crime of the noncriminal sort» (соучастница по преступлениям некриминального характера); а его батя Джозеф настоял на том, чтобы его сняли в рекламе FTX для Суперкубка рядом с известным комиком Ларри Дэвидом.

Реклама, кстати, довольно прикольная (хоть сейчас и смотрится сугубо издевательски уже).

Параллельно со всем этим клан Бэнкман-Фридов совместными усилиями придумывал схемы, как бы выкачать из FTX $10 млн «в семью» таким образом, чтобы их потом не пришлось возвращать в случае банкротства криптобиржи. Ну то есть — был у них червячок предчувствия, чем всё дело кончиться может...

В общем, на прошлой неделе всё еще находящаяся в процессе банкротства FTX подала в суд на родителей Сэма – чтобы эти деньги всё-таки вытащить обратно из этого семейного подряда.

Хорошая новость недели

Минцифры исключило полный запуск единого реестра воинского учета до 2025 года. Боятся, стало быть, не успеть. И это хорошо!

Правда, в одном-двух регионах в тестовом режиме обещают что-то запустить уже к концу 2023-го, так что расслабляться рано...