Китайская тенденция. Автомобилисты пересаживаются на «китайцев». Что происходит с авторынком?

Страна активно пересаживается с европейцев и корейцев на китайские автомобили. Доля китайских автомобилей по итогам августа составила порядка 92 %. Что будет дальше и есть ли альтернативы.

Пять китайских брендов — Changan, Chery, Geely, Haval и Omoda уверенно заполняют улицы страны. Доля китайских автомобилей в российском импорте машин за восемь месяцев 2023 года составила 92 процента. В салонах российских автомобильных дилеров почти не осталось иномарок европейских, американских, японских и корейских брендов, а те, что еще есть продаются по по завышенным ценам. Россияне решили, что переплачивать, а потом искать непонятно где запчасти смысла не имеет и перешли на доступных «китайцев».

Самая популярная на данный момент Chery — за июль-август купили больше 12 тыс. машин. Haval также ставит рекорды бизнеса в нашей стране, ежемесячные объемы продаж марки, судя по рапортам дилеров, превысили 10-тысячную отметку и составили 11,2 тыс. автомобилей. Тройку лидеров брендов из Поднебесной в августе замыкает Geely, которая реализовала порядка 8 тыс. машин.

«Так или иначе, но число китайских марок продолжает в России активно расширяться. Только официальными импортерами летом к нам поставлялось уже 20 брендов. Еще столько же везут те или иные «частники». Неудивительно, что общий объем продаж «китайцев» за восемь месяцев 2023 года уже приблизился к 300 тысячам автомобилей», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил о нехватке автомобилей на российском рынке, при этом наличие китайских аналогов не решает проблему дефицита. По словам эксперта, авто из КНР на рынке много, но они не могут заменить машины стоимостью до миллиона рублей. Он также добавил, что дилерские центры и перевозчики пользуются сложившейся ситуацией и поднимают цены. Например, доставка автомобиля из КНР будет стоить около 300-400 тысяч рублей.

По мнению экспертов «китайская» тенденция может сохраняться достаточно долго, так как выбора у покупателей практически нет. В течение ближайших двух лет, мы увидим также и борьбу за средний и премиальный сегмент. Эксперты также прогнозирую, что стоимости китайских автомобилей стоит ожидать уже к концу 2023 года.

В России возрождают и стараются популизировать отечественные марки автомобилей — «Москвич» и «Волга». Министерство промышленности РФ объявило, что 2024 году в России будет выпущено 700 тысяч легковых автомобилей, к 2035 году объем производства достигнет 1,6 млн машин. Но будет ли на них спрос?

А от китайцев хотелось быполучить насыщение C и особенно B класса аналогами KIA Rio или Volkswagen Polo.