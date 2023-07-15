Как снизить налоги на основной системе налогообложения. Легальные стратегии

Как снизить налоги на основной системе налогообложения – вопрос, который волнует многих предпринимателей и руководителей компаний, работающих на ОСНО. С учетом постоянных изменений в налоговом законодательстве и сложности его применения, рациональное планирование налоговых платежей становится непременной задачей для успешного ведения бизнеса.

Легальные стратегии снижения налогов

Сначала скажем несколько слов о том, о каких налогах идет речь.

Предприниматели на ОСНО платят ВСЕ налоги, включая НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Упрощенцы вместо трех этих обязательных фискальных платежей являются плательщиками УСН. Также освобождение от НДС есть у ИП и ООО, применяющих спецрежимы: ПСН, ЕСХН, НПД.

Налог на имущество платят только компании, на балансе которых имущество есть. Налог на прибыль рассчитывать просто, умножая ставку 20% на разницу между очищенной от НДС выручкой и расходами. А вот с налогом на добавленную стоимость все сложнее. Его можно регулировать, если озадачиться этим вопросом всерьез.

5 законных способов снижения налогов Переход на специальный налоговый режим, где не нужно платить НДС; Раздельный учет операций, льготы по НДС; Совмещение налоговых режимов, раздельный учет НДС; Работа с авансами и реализацией по части уплаты НДС; Агентские договоры для отсрочки уплаты НДС.

К эффективным схемам, но вызывающим вопросы у налоговой, можно отнести дробление бизнеса на единицы:

Вместо ведения деятельности в рамках одного юридического лица, создаются связанные организации и ИП, каждая из которых выполняет свою функцию. Так можно работать на УСН, где это возможно, и избежать уплаты НДС. Имейте в виду, что данный способ является очень рискованным. А целью деления бизнеса должна быть эффективность и оптимизация процессов, а ни в коем случае не уход от уплаты налогов.

Кому подойдет переход на спецрежим

Прежде чем принимать решение в пользу упрощенки, при соответствии всем критериям, следует провести тщательный анализ контрагентов. Если вы работаете с крупными контрактами, по которым покупателю важен НДС, то, отказавшись от него, вы можете потерять заказчика. Случается так, что дешевле оставаться плательщиком налога, чем упускать возможность сотрудничества с платежеспособными контрагентами на протяжении длительного времени.

Какой есть альтернативный вариант для вас

Вместо того, чтобы переходить на спецрежим, можно рассмотреть ведение раздельного учета операций. Возможно, вам понадобится помощь квалифицированных специалистов в области бухучета. Но это в любом случае выгоднее, чем просто платить фискальные платежи в бюджет и ни о чем не думать.

Метод раздельного учета операций и льготы по НДС Выделяют три разновидности льгот: Освобождение от уплаты НДС (ст. 145 НК); Раздельный учет, чтобы выделить операции, которые не облагаются налогом (ст. 149 НК); Применение пониженных ставок 10% и 0%, вместо 20%.

Первую группу можно назвать счастливчиками, в число которых не попадают организации, занимающиеся продажей подакцизных товаров и импортом продукции. Объем выручки за последние три месяца перед подачей заявления на право освободиться от НДС не должен превышать 2 000 000 рублей.

В 2023 году подать заявление можно до 20.06.23 г. При соблюдении критериев, с 01.06.23 по 31.05.24г можно будет не платить НДС. Но как только размер выручки превысит 2 млн. руб. за 3 месяца работы, право на освобождение утрачивается.

Освобождение от НДС по отдельным операциям Перечень видов деятельности указан в ст. 149 Налогового Кодекса. Чтобы начать применять льготу, не нужно уведомлять ФНС. Но вам следует удостовериться в том, что: ООО или ИП соответствует критериям, позволяющим не платить НДС по определенным операциям;

Бухгалтерский учет ведется правильно, предоставляемая в налоговую отчетность составлена корректно, а налоги уплачиваются в полном размере.

Применение пониженных ставок 10% и 0%

10% НДС платят компании, которые занимаются реализацией медицинских товаров, книг, товаров для детей, еды и некоторой другой продукции

0% НДС платят компании, которые занимаются экспортными операциями (ст. 164 НК).

Важно: применение ставки 0% не освобождает налогоплательщика от его прав и обязанностей: от сдачи деклараций и необходимости принимать входной НДС к вычету.

Отдельно следует отметить, что при применении ставки 10% выгодно включать доставку в стоимость. Так как в противном случае расходы по перевозке товаров будут облагаться по стандартной ставке 20%, а не 10%.

Совмещение налоговых режимов

Занимаясь предпринимательской деятельностью, подходящей под патентную систему налогообложения, можно совмещать ПСН и основной налоговый режим. Также есть возможность совмещения УСН с патентом. Но в контексте нашей статьи это не особо важно, так как упрощенцы НДС не платят.

Распределение расходов при совмещении налоговых режимов

В качестве примера можно привести индивидуального предпринимателя, который открыл салон красоты (на ПСН) и занимается оптовой торговлей (на ОСНО). В таком случае закупки товара будут относиться к ОСНО, а аренда помещения под салон красоты — к ПСН. Но если на арендованной площади под салон красоты есть еще и офис торговой компании ИП, то тогда все усложняется. Расходы уже нельзя отнести к одному виду деятельности.

Как раздельно учитывать НДС?

Если не вдаваться в подробности, которые вряд ли интересны руководителю и/или собственнику бизнеса, то раздельный учет НДС основан как раз на правильном разделении доходной и расходной части по режимам. На ПСН входной налог учитывается в стоимости продукции, при учете на ОСНО входной НДС принимается к вычету.

Важно: если бухгалтер не будет правильно вести раздельный учет НДС, то нельзя принимать к вычету налог даже на ОСНО!

Какие возможности по снижению НДС есть при работе с авансами

Схема работает, если организация является плательщиком НДС и готова заплатить аванс за работу/услугу, реализация которой планируется только в следующем квартале.

НДС подлежит уплате с реализации или с полученного аванса, в зависимости от того, какое из событий наступает раньше. Налоговым периодом при этом считается квартал. Поэтому, если вы не хотите заплатить большой НДС, то нужно успеть не только получить аванс от покупателя, но и заплатить аванс поставщику. Если на вашем поставщике цепочка не заканчивается, и он тоже перепродает товары/услуги, то тот, кто окажется в цепочке последним, заплатит НДС в бюджет.

При уплате НДС с аванса, платеж называется авансовым. Когда в следующем квартале будет начислен НДС с реализации, то оплаченная с аванса сумма будет принята к вычету.

Как работают агентские схемы для снижения НДС

Являясь посредником, а не производителем товаров/услуг, у компании есть возможность применять агентские договоры. За вознаграждение выполняется поиск покупателя, который оплачивает товар/услугу агенту. В этом случае, выручка проходит через фирму «транзитом». А налогооблагаемой базой является только сумма комиссии, которая остается в компании. При ведении такой деятельности агенту выгодно применять специальный режим, тогда он не будет являться плательщиком НДС.

Если же ИП или ООО работает на ОСНО, то договор комиссии позволит получать отсрочку по начислению налога на добавленную стоимость. Для понимания схемы укажем, какие стороны задействованы в процессе:

Продавец (комитент).

Покупатель (комиссионер).

Комиссионер занимается реализацией товара от своего имени, но за счет комитента. И главная выгода для продавца заключается в том, что он начисляет НДС не в момент отгрузки товара комиссионеру, а в момент реализации комиссионером. А если, к примеру, товар на реализацию не будет востребован в согласованный срок и вернется продавцу, то обязанности по начислению НДС по нему не возникает.

Данная схема оптимизации НДС не уменьшает сумму налога к уплате, а обеспечивает отсрочку. Тем не менее она помогает регулировать выплаты и планировать финансовые потоки.

Оптимизация бухгалтерии и финансовых процессов

Если вы озадачились вопросом оптимизации расходов, то вам будет интересно узнать еще кое-что. Аутсорсинг бухгалтерских услуг поможет вам снизить затраты. Кроме того, вы передадите обязанности по ведению учета и сдаче отчетности компании, которая будет нести материальную ответственность за их выполнение. А ваш бухгалтер рискует, разве что, своим рабочим местом, в то время как руководство несет репутационные и финансовые риски.