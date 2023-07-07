Покупка и аренда недвижимости в Испании. Основные аспекты процесса приобретения и аренды

Испания давно привлекает внимание иностранных мигрантов своим прекрасным климатом, богатой культурой и разнообразными возможностями для работы и отдыха. Если вы также рассматриваете Испанию как потенциальное место для покупки или аренды недвижимости, то вам пригодится данная статья.

Мы рассмотрим основные аспекты процесса приобретения и аренды недвижимости в Испании, а также поделимся полезными советами.

Покупка недвижимости

Согласно текущим данным о испанском секторе недвижимости, наблюдается значительный рост спроса иностранных покупателей на недвижимость в Испании. С 2009 года иностранные инвесторы, в основном британцы, немцы и французы, стали ключевыми игроками на рынке недвижимости в этой стране. Любой иностранец может приобрести недвижимость в Испании, даже не являясь ее резидентом. Однако перед покупкой недвижимости иностранные покупатели должны получить идентификационный номер иностранца (NIE), который выдается испанскими властями.

Тип NIE, который необходимо запросить, зависит от страны происхождения иностранца, который намерен приобрести недвижимость в Испании.

Если покупатель является гражданином Европейского Союза и не собирается проживать в Испании, ему требуется временный NIE.

Если же гражданин Европейского Союза планирует проживать в Испании более 3 месяцев (например, владеть вторым домом для отдыха), ему необходим постоянный NIE.

В случае, если покупатель из страны, не входящей в Европейский Союз, он может запросить нерезидентский NIE. Для его получения требуется подать заявление на форме EX-15, предоставить копию паспорта, а также указать экономические, профессиональные или социальные причины, обосновывающие запрос, и оплатить соответствующий сбор. Срок действия нерезидентского NIE истекает через 3 месяца, однако иностранец может запросить продление срока его действия.

Граждане стран, не входящих в Европейский Союз, которые планируют проживать в Испании более 6 месяцев, должны запросить резидентский NIE, известный как TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero). Для его получения необходимо подать заявление на форме EX-17, приложить недавнюю цветную фотографию, копию паспорта и подтверждение оплаты соответствующего сбора.

Все вышеперечисленные виды идентификационных номеров можно получить в консульстве или посольстве Испании в стране происхождения покупателя или в полицейском участке испанского города, где он проживает, работает или намерен приобрести недвижимость.

Если вы рассматриваете возможность приобретения недвижимости в Испании, важно знать последовательность шагов, которые вам потребуется выполнить, чтобы успешно завершить сделку.

Вот несколько ключевых этапов, которые потребуют от вас времени и внимания.

Поиск недвижимости: Определите свои предпочтения и потребности, чтобы найти подходящий вариант. Используйте различные ресурсы, включая агентства недвижимости, интернет-порталы и рекламные объявления, чтобы исследовать доступные варианты.

Получение идентификационного номера (NIE):для приобретения недвижимости в Испании иностранным гражданам необходимо получить идентификационный номер.

Договор резервирования:в случае заинтересованности в конкретном объекте недвижимости, вы можете оформить договор резервирования. Это официальный документ, устанавливающий условия и фиксирующий ваше предложение о покупке.

Договор о задатке:если ваше предложение принимается продавцом, возможно, потребуется оформление договора о задатке. В этом договоре указываются условия сделки, и вы обязуетесь внести задаток в качестве обеспечения сделки. Размер задатка обычно составляет около 10% от общей стоимости недвижимости, но может быть и другим.

Финансирование покупки:если вам требуется финансирование для приобретения недвижимости, вам нужно обратиться в различные банковские учреждения для получения ипотечного кредита. Исследуйте различные предложения и сравните условия, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Публичный акт купли-продажи:после того как у вас будут все необходимые средства для покупки, вы должны оформить публичный акт купли-продажи перед нотариусом в Испании. Нотариус будет следить за соблюдением всех юридических формальностей и убедится в правомерности сделки.

Регистрация недвижимости:после завершения сделки необходимо зарегистрировать приобретенную недвижимость в Земельном кадастре Испании для официального признания вас владельцем.

Не забывайте, что каждая сделка недвижимости уникальна, и требуемые шаги могут немного отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Рекомендуется обратиться за профессиональным юридическим советом и услугами агентства недвижимости, чтобы обеспечить гладкое и безопасное завершение покупки недвижимости в Испании.

Аренда недвижимости

В Барселоне, также как и по всей Испании, существуют различные варианты аренды жилья, которые различаются по срокам и правам участников сделки. Важно отметить, что все эти варианты доступны как для испанцев, так и для иностранцев.

Туристическая аренда. В этом случае квартиры сдаются на короткий срок, оплата производится за каждую ночь проживания, подобно отелю. Стоимость посуточной аренды квартиры в Барселоне обычно выше и составляет в среднем от 150 до 200 евро. Чем комфортабельнее жилье, тем выше цена. Если вас не беспокоят соседи, можно снять комнату в квартире, где проживают сами испанцы. Такой вариант будет стоить около 30 евро в сутки.

В случае туристической аренды вам не потребуется предоставлять подтверждение доходов перед заселением. Вам просто нужно договориться о стоимости проживания и приступить к заселению. Все вопросы, связанные с жильем, вы решаете с владельцем.

Среднесрочная аренда. Вы можете снять квартиру на срок от одного месяца до 11 месяцев. Договор заключается либо на конкретный период, либо с возможностью продления. Если вы планируете арендовать жилье более 11 месяцев, вам необходимо обсудить этот вопрос с владельцем, который, возможно, захочет увеличить арендную плату. Важно отметить, что владелец имеет право выселить арендатора в конце любого месяца без объяснения причин, только по своему желанию.

Подтверждение финансовой состоятельности не всегда требуется для среднесрочной аренды. В договоре аренды можно ограничить минимальный и максимальный срок проживания, например, от 6 до 11 месяцев. Вы можете заплатить вперед за 6 месяцев и затем оплачивать каждый последующий месяц до момента, когда решите съехать. Квартиры для среднесрочной аренды обычно полностью меблированы и готовы для проживания.

Долгосрочная аренда. Минимальный срок такой аренды составляет 1 год с автоматическим продлением до 5 лет или 7 лет, если арендодатель является юридическим лицом. В договоре аренды арендатор указывает, что жилье является его основным местом жительства. Согласно закону, арендатор может выехать через 6 месяцев после заключения договора, в то время как арендодатель не имеет права требовать освобождения жилья раньше указанного срока. Повышение арендной платы после заключения договора допускается только в соответствии с официальным коэффициентом инфляции.

Долгосрочные квартиры часто сдаются без мебели и даже без полного комплекта бытовой техники. Для долгосрочной аренды арендодатели требуют предоставить документы, подтверждающие финансовую состоятельность арендатора. Для тех, кто работает в Испании, предоставление таких документов не составляет труда, но иностранцам может потребоваться дополнительные усилия, чтобы убедить арендодателя в стабильности и достаточности своего дохода.

Важно знать, что туристическая аренда не подходит для подачи на учебный или трудовой ВНЖ. По договору среднесрочной аренды можно податься на учебную визу. Договор долгосрочной аренды подходит для обоих вариантов ВНЖ, в том числе для визы цифрового кочевника и финансово-независимого иностранца.

Если вы ищете двуспальную квартиру в бюджетном районе в Барселоне, то цена в районе 850-900 евро может быть достаточно привлекательной, но для иностранцев ее получить будет сложно. За жилье по таким выгодным ценам соревноваться будут и местные жители. Конечно же, владелец квартиры скорее всего выберет арендатора с испанским рабочим контрактом.

Среднесрочная аренда может быть более доступной по сравнению с долгосрочной. В таком случае хозяева не так строго относятся к источникам доходов арендатора. Однако, если ваши планы включают получение ВНЖ в Испании и проживание в Барселоне, то среднесрочная аренда не подойдет. Испанское консульство будет требовать наличие долгосрочного арендного договора на жилье в Барселоне.

Единственный выход — платить больше. Во-первых, при поиске квартиры придется рассмотреть более дорогие варианты с ценой от 1500 до 2000 евро в месяц. Однако, даже в этом случае удачливо получить жилье по такой цене будет большим успехом. На практике иностранным гражданам чаще всего приходится снимать квартиры за 2000-3000 евро в месяц. Во-вторых, необходимо быть готовым к тому, что владелец может потребовать залог на срок нескольких месяцев, а не принятые в Испании 2-3 месяца. Также возможны случаи, когда владелец потребует предоплату за полгода аренды плюс залог на 2-3 месяца.

В заключение, приобретение или аренда недвижимости в Испании для иностранных мигрантов представляют собой достаточно сложный процесс. Чтобы совершить успешную сделку и избежать неприятностей, важно быть осведомленным о всех аспектах этого процесса.

Начните с проведения исследования рынка и поиска надежного агента по недвижимости, специализирующегося на работе с иностранными клиентами. Наймите юриста, чтобы гарантировать законность сделок и защитить свои интересы. Будьте внимательными при заключении договора, и учитывайте все дополнительные расходы, связанные с владением недвижимостью.