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Банкротство юридических лиц

Оспаривание сделки по перечислению денег с р/с ООО физлицу 💸

📌Недавно начал заниматься защитой двух сделок по перечислению денежных средств с расчетного счета на счета физ.лиц. Конкурсный управляющий пытается опорочить людей и доказать в суде факт присвоения денежных средств.
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👉🏼Я сразу вспомнил дело, которым занимался несколько лет назад, обстоятельства схожие, тогда нам удалось защитить ответчика, надеюсь и в этот раз сможем помочь.

Ниже пример мотивировки суда по аналогичному делу, которое нам удалось выиграть 🏆

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 08 декабря 2021: отказано конкурсному управляющему ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» в удовлетворении заявления о признании недействительными договоры займа № 2ГПС-СТ от 21.04.2017 и № 3ГПС-СТ от 03.09.2018, заключенные между ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» и Тихоновым Сергеем Валерьевичем, и применении последствий недействительности сделки.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции, конкурсный управляющий ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить обжалуемый судебный акт.

Как следует из материалов дела, 26.03.2021 в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» (далее — должник) Савченко В.А. о признании недействительными договоры займа № 2ГПС-СТ от 21.04.2017 и № 3ГПС-СТ от 03.09.2018, заключенные между ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» и Тихоновым Сергеем Валерьевичем (далее — ответчик), и применении последствий недействительности сделки, по основаниям пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Отказывая в удовлетворении указанного заявления, судом первой инстанции установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

В силу пункта 3 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.

Судом первой инстанции установлено, что согласно данным банковской выписки ПАО Банк «ВТБ» с расчетного счета ООО «Генпроектстрой» осуществлялись операции по перечислению денежных средств в пользу Тихонова Сергея Валерьевича в размере 4 400 000 руб., с назначением платежей: «Предоставление займа по договору № 2ГПС-СТ от 21.04.17г. (10%)», а также в размере 350 000 рублей, с назначением платежей: предоставление займа по договору № ЗГПС- СТ от 03.09.18 г. (10%)».

Конкурсный управляющий указывал на то, что осуществление данных займов было направлено не на осуществление деятельности ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ», а на фактический вывод денежных средств в преддверии банкротства, поскольку Тихонов Сергей Валерьевич не является ИП, не занимается деятельностью прямо или косвенно связанной с деятельностью ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ», при этом, ответчик не мог не знать о финансовом состоянии ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ», т.к. супруга Тихонова Елена Олеговна вела бухгалтерию данного предприятия.

Таким образом, по утверждению конкурсного управляющего, супругами Тихоновым С.В. и бухгалтером Тихоновой Е.О. перечислены денежные средства в размере 4 750 000 руб. без цели возврата данной суммы и суммы процентов.

Из материалов дела усматривается, что Договор займа № 3ГПС-СТ от 03.09.2018 совершен в течение года до принятия заявления о признании должника банкротом (18.07.2019), в связи с чем подпадает под признаки подозрительности, предусмотренные пунктом 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве. При этом, судом первой инстанции обоснованно установлено, что договор займа №ЗГПС-СТ от 03.09.2018 на сумму 350 000 руб. погашен Тихоновым С.В. в полном объеме.

Судом первой инстанции обоснованно установлено, что по договору займа № 2ГПС-СТ от 21.04.2017 Тихоновым С.В. от должника получены денежные средства в размере 4 400 000 руб., которые заемщиком должнику возвращены, в подтверждение чего в материалы дела представлены: квитанция к приходно-кассовому ордеру № 7 от 02.05.2017 и расписка должника за подписью генерального директора Горбачевой Т.И. о возврате займа и уплате процентов.

Конкурсный управляющий указывал на то, что в нарушение ст. 61.11 Закона о банкротстве конкурсному управляющему по настоящее время не переданы никакие документы относительно финансово-хозяйственной деятельности должника и сведения о его имуществе, в том числе документы, свидетельствующие о встречном исполнении по договорам займа № 2ГПС-СТ от 21.04.2017 и № 3ГПС-СТ от 03.09.2018, заключенные между ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» и Тихоновым С.В.

При этом судом первой инстанции верно установлено, что сам по себе факт отсутствия у конкурсного управляющего документов, подтверждающих основания совершения оспариваемых сделок не доказывает недействительность оспариваемых сделок.

Данный подход согласуется с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС от 29.01.2013 № 11524/12.

Ссылка конкурсного управляющего на то, что Тихонов С.В. является заинтересованным лицом по отношению к должнику, признается обоснованно отклонена судом первой инстанции, поскольку сделана при неправильном толковании положений ст. 19 Закона о банкротстве.

При указанных обстоятельствах, судом первой инстанции верно отказано конкурсному управляющему ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» (ОГРН 1107746916122, ИНН 7733750247) в удовлетворении заявления о признании недействительными договоры займа № 2ГПС-СТ от 21.04.2017 и № 3ГПС-СТ от 03.09.2018, заключенные между ООО «ГЕНПРОЕКТСТРОЙ» и Тихоновым Сергеем Валерьевичем, и применении последствий недействительности сделки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-89543/2021 от 22.03.2022 г. по делу А40-181500/2019.

При этом в указанном деле о банкротстве оспаривались и другие сделки на меньшие суммы, но ими занимались сами ответчики, решив сэкономить деньги на юристах, в итоге они проиграли свои дела и вынуждены возвращать деньги по оспоренным сделкам.

Если бы доверили ведение своих дел юристам, возможно исход был бы другим.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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