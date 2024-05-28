Как открыть иностранцу бизнес в России. Какие документы нужны, куда их подавать

Иностранные компании и физические лица могут открыть бизнес в России. Существует несколько легальных форм регистрации субъектов предпринимательства. Одним из ключевых элементов нормативной базы является ФЗ №115, который указывает на то, что иностранные граждане и компании имеют такие же права, как и резиденты.

Но как технически иностранцу открыть бизнес в РФ? Нужно ли для этого ВНЖ, гражданство, какой-то другой статус? Обязательно ли приезжать в Россию или можно зарегистрировать фирму онлайн? Давайте вместе найдем ответы на эти и другие актуальные вопросы.



Здравствуйте! Меня зовут Елена, я эксперт компании «Бухгалтер.рф». Для законного ведения бизнеса в РФ предлагаем 5 вариантов. Особенности каждого из них рассмотрим ниже в формате вопрос-ответ.

Регистрация ООО

Иностранные граждане и компании могут выступать учредителями ООО. Но при открытии бизнеса стоит учитывать наличие ограничений в определенных сферах деятельности.

Минимальный размер уставного капитала для бизнеса с иностранным учредителем и с российским одинаковый — 10 000 руб.

Пакет документов для регистрации ООО шире, и это связано со статусом учредителя. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский и нотариально заверены.

Срок регистрации иностранной компании в России — 5 рабочих дней.

Перечень доступных налоговых режимов зависит от доли иностранного капитала. Если она превышает 25%, ООО может работать только на общем режиме налогообложения. Бизнесу с меньшей долей иностранного участия доступна УСН.

Льготы для малого бизнеса, аналогичные тем, которые предоставляются российским компаниям, доступны зарубежным фирмам, если доля иностранного капитала в уставном капитале меньше 49%.

Важно: иностранное юридическое лицо с одним учредителем не может учредить российскую фирму со стопроцентным участием в уставном капитале. Иностранцы могут открывать ООО в РФ только вместе с другими (отечественными) компаниями и предпринимателями.

Что нужно сделать до регистрации ООО?

До регистрации фирмы с иностранным участием в России необходимо определиться с составом учредителей, уточнить требования к регистрации бизнеса в отрасли (банки с иностранным капиталом, например, регистрируются только по разрешению Центробанка). Также нужно определить размер и состав уставного капитала.

Еще одна необходимая опция — подобрать и проверить кандидата на должность генерального директора. Если это гражданин РФ, он не должен быть дисквалифицирован, иметь судимость и быть ограничен в праве занимать соответствующую должность. Для гендиректора иностранца есть дополнительные требования — наличие РВП или ВНЖ, квоты и разрешения на работу.

Какие документы нужны иностранцу для регистрации ООО?

Пакет документов для ООО с иностранным участием включает:

Форму Р11001. Заявление подписывается в присутствии нотариуса. На участников физлиц отдельно заполняются листы Б и И, на юрлиц — листы А.

Устав. Условия оформления и использования учредительного документа такие же, как для граждан РФ. Устав может быть типовым и разработан самостоятельно.

Протокол собрания участников или Решение единственного учредителя о создании фирмы.

Подтверждение юридического адреса (договор аренды, гарантийное письмо собственника или свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН).

Квитанция об оплате госпошлины, если документы подаются в бумажном виде. Регистрация ООО в электронном виде является беспошлинной.

Копия удостоверения личности единственного учредителя, копии документов всех участников и генерального директора.

Приказ о назначении гендиректора.

Важно: учредители иностранные компании дополнительно представляют выписку из реестра иностранных юрлиц.

Как подавать документы на регистрацию?

Зарегистрировать ООО с иностранным участием можно через МФЦ, сайт Госуслуг или ФНС, через нотариуса и в территориальном подразделении налоговой.

В течение 5 дней будет дан ответ. Если ООО зарегистрируют, компания получит подтверждение постановки на налоговый учет, устав с отметкой ИФНС, лист записи в ЕГРЮЛ (форма №Р5007). Подтверждающие документы по умолчанию выдаются в электронном виде; чтобы получить бумажные, нужно направить в налоговую соответствующий запрос.

Какие ограничения по видам деятельности введены для иностранных ООО?

Компании с иностранным участием не могут брать в аренду землю вблизи государственных границ и портов, вести масштабную деятельность в сфере СМИ, телекоммуникаций. Работа с радиоактивными отходами для иностранцев тоже под запретом.

Если среди учредителей ООО есть компания, зарегистрированная в офшоре, к перечню ограничений добавляется микрофинансовая деятельность, проведение торгов, страхование, управление инвестиционными фондами.

Регистрация ИП

Индивидуальное предпринимательство в РФ доступно иностранным гражданам с некоторыми условиями. Для регистрации бизнеса нужно получить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Иностранцам со статусом временно пребывающих эта форма организации предпринимательской деятельности недоступна.

Нерезиденты с ВНС не ограничены в выборе региона для регистрации ИП.

Физическое лицо в РВП может открыть бизнес в том регионе, в котором оформлено разрешение на проживание. Любой нерезидент предприниматель должен иметь регистрацию по месту пребывания или жительства.

Срок регистрации — 3 рабочих дня.

Ограничения по видам деятельности такие же, как для ООО с иностранным участием. Кроме того, ИП нерезиденты не могут быть патентными поверенными, вести охранную деятельность, заниматься рыбным промыслом.

Важно: в РФ нет ресурса с единым перечнем ограничений по видам деятельности для иностранного бизнеса. Запреты устанавливаются федеральными законами. Какие из них действуют на момент регистрации, рекомендуем уточнять в ИФНС.

Какие документы нужны для регистрации ИП?

В регистрационный пакет документов входят:

Форма Р21001

Нотариально заверенная копия удостоверения личности заявителя

РВП или вид на жительство

Подтверждение регистрации по месту пребывания

Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский.

Как подать документы на регистрацию?

Зарегистрировать ИП можно, лично посетив налоговую инспекцию или МФЦ. Также доступна отправка заявления онлайн на сайте ФНС. Регистрация через нотариуса тоже возможна, но в этом случае стоит учитывать дополнительные расходы (стоимость услуг).

После регистрации ИП получает лист сведений из ЕГРИП, подтверждение постановки на налоговый учет — ИНН. Документы на бумаге можно запросить в заявительном порядке.

Какие требования предъявляются к будущему ИП?

Требования к иностранным гражданам, желающим стать предпринимателями, сводятся к легальности пребывания в РФ. Речь идет о наличии визы, если она предусмотрена для въезда из конкретной страны, соблюдении сроков безвизового въезда, об отсутствии нарушений миграционного законодательства.

Кроме того, открыть ИП может только совершеннолетний иностранец (18+) или эмансипированный другим способом (заключение брака, решение суда).

Какие налоговые режимы доступны иностранцам?

Индивидуальный предприниматель, не являющийся гражданином РФ, может работать на ОСНО или УСН. Актуальные налоговые ставки рекомендуем уточнять на момент регистрации бизнеса.

Покупка доли в ООО

Одним из путей в бизнес для иностранной компании или гражданина является приобретение доли в действующей организации. Такой способ называют «легким стартом предпринимательской деятельности». Иностранец входит в бизнес, который имеет налаженные связи, работает по законодательству РФ, имеет определенную репутацию (в том числе и как налогоплательщик).

Покупка доли в ООО — не универсальный способ начать предпринимательскую деятельность в России. Это связано, в первую очередь, с ограничениями для иностранцев. Компания или физлицо нерезидент не может войти в бизнес в определенных сферах. Кроме того, могут быть препятствия организационного характера. Например, если в уставе конкретного ООО есть запрет на продажу доли третьим лицам.

Выбирая такой способ открытия бизнеса, стоит учитывать еще один нюанс российского законодательства. В отдельных случаях для покупки доли в ООО иностранцу придется получать разрешение антимонопольной службы.

Создание представительства, филиала

Иностранная компания может работать в России без регистрации юридического лица или покупки доли в действующем ООО. Создание филиала или представительства предполагает процедуру аккредитации. Пройти ее можно в МИ ФНС России №47. Опция платная, актуальный размер пошлины можно уточнить в налоговой.

Аккредитации проходит в два этапа, длится до 15 дней с момента подачи документов. О документах стоит поговорить отдельно. Для аккредитации представительства, филиала иностранная организация подает:

Заявление установленного образца.

Устав иностранной компании.

Свидетельство о регистрации организации или выписку из торгового реестра.

Решение о создании представительства или филиала в РФ.

Положение о деятельности филиала/представительства.

Банковскую справку о платежеспособности.

Свидетельство ИНН.

Рекомендательные письма от российских партнеров (не меньше двух документов).

Документы для подтверждения юридического адреса: договор аренды или гарантийное письмо от собственника, выписку из ЕГРН и свидетельство о праве собственности (если компания, открывающая филиал, владеет объектом недвижимости).



К документам предъявляются особые требования. Во-первых, они должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены, во-вторых, легализованы (заверены апостилем). Важно: филиалы и представительства не являются самостоятельными юридическими лицами, а осуществляют деятельность на территории РФ от имени головной иностранной компании. Но у них возникают стандартные обязательства налогоплательщиков и налоговых агентов. Для расчетов внутри страны и на внешнем рынке филиалы и представительства иностранных организаций могут открывать валютные, рублевые счета в российских банках. Такой формат вхождения в бизнес используется для продвижения бренда, проведения рекламных кампаний, расширения рынка сбыта, привлечения клиентов, реализации исследовательских проектов.

Работа черед дистрибьютора

Иностранная компания заключает с российским ООО дилерский договор, поставляет партнеру продукцию для реализации на территории РФ. Такой способ открытия бизнеса не требует регистрации юридического лица, аккредитации. Иностранцу не нужно формировать уставный капитал, снимать офис, нанимать сотрудников, организовывать бухгалтерский и налоговый учет.

По сути, формат представляет собой бизнес-партнерство. Налоговые и прочие вопросы на территории РФ решает дистрибьютор. Иностранная компания, согласно условиям договора, осуществляет поставки в установленные сроки и получает деньги за товар.

Бизнес зарегистрирован, что дальше? Компании с иностранным участием, индивидуальные предприниматели иностранцы работают в России на тех же условиях, что и местные. Конкурентная среда диктует правила и оставляет на плаву наиболее адаптивных и успешных.

Что касается администрирования бизнеса и бухгалтерского, налогового учета после регистрации, иностранцам может потребоваться помощь специалистов. Для уменьшения издержек и рисков есть эффективный инструмент — аутсорсинг учета, отчетности.



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