Может ли директор организации, в качестве самозанятого, сдавать транспортные средства в аренду своей фирме? Будут ли претензии ФНС, как их избежать

Налоговый орган, относя названные доходы к доходам от реализации услуг, считает неправомерным обложение данных доходов НПД в соответствии с Законом No 422-ФЗ.

Часто встречаются схемы связанные с подменой трудовых отношений на доход выплачиваемый в адрес ИП и самозанятых.

Конечно не всегда такие взаимоотношения это “схемы”, в плохом смысле слова.

И так разбираемся в вопросе

Согласно части 7 статьи 2 Закона No 422-ФЗ профессиональный доход - доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

В силу части 8 статьи 2 Закона No 422-ФЗ физические лица, применяющие указанный специальный налоговый режим, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД.

В части 1 статьи 6 Закона No 422-ФЗ указано, что объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). При этом ограничения на применение данного специального налогового режима установлены частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Закона No 422-ФЗ.

Так, согласно части 2 статьи 6 Закона No 422-ФЗ не признаются объектом налогообложения НПД доходы:

получаемые в рамках трудовых отношений (пункт 1);

от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений) (пункт 3);

от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад (пункт 8);

Согласно статьям 24, 226 НК РФ общество является налоговым агентом в отношении доходов, выплачиваемых физическим лицам, и в связи с этим обязано исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в РФ относятся доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в Российской Федерации.

Частью 1 статьи 210 НК РФ предусмотрено, что при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

Фабула дела такая: В ходе проверки налоговым органом установлено, что основным видом деятельности Общества является «Деятельность автомобильного грузового транспорта» (код ОКВЭД - 49.41). Директор (с 04.10.2011, Сащенко Е.В.) и учредитель Общества - является налогоплательщиком НПД с 27.08.2020. По условиям договора аренды транспортных средств от 05.01.2018 Сащенко Е.В. предоставляет Обществу транспортные средства во временное владение и пользование, без предоставления услуг по технической эксплуатации и экипажа. За проверяемый период налогоплательщиком НПД Сащенко Е.В. с использованием мобильного приложения «Мой налог» производились расчеты с ООО «СпецТехСнаб», связанные с получением дохода за «аренду автомашин». Налоговый орган, относя названные доходы к доходам от реализации услуг, посчитал неправомерным обложение данных доходов НПД в соответствии с Законом No 422-ФЗ, а потому доначислил обществу с названных доходов НДФЛ. Основанием для вынесения указанных решений послужил вывод НО о том, что Общество, как налоговый агент не удержало и не перечислило в бюджет НДФЛ с выплаченного в пользу Сащенко Е.В. дохода от аренды предоставленных работодателю транспортных средств. Сащенко Е.В. являлся руководителем и учредителем данного юридического лица и уплачивал налог на профессиональный доход. А вот мнение арбитражных судов и Верховного суда РФ по указанному вопросу: Оценив представленные в материалы дела доказательства, а также проанализировав заключенный между обществом и его директором договор аренды, суды не согласились с выводом НО, признав, что выплаты, производимые в рамках указанного договора, не подпадают под ограничение, установленное частью 2 статьи 6 ФЗ от 27.11.2018 No 422-ФЗ. Суды признали оспариваемые решения налогового органа недействительными. Суд, руководствуясь положениями статей 606, 642, 779 ГК РФ, обоснованно пришел к выводу о том, что предметом договора аренды транспортного средства без экипажа является переход имущественных прав, указанный договор не является договором возмездного оказания услуг, ввиду чего выплаты, производимые в рамках такого договора аренды, не подпадают под ограничение, установленное пунктом 8 части 2 статьи 6 Закона No 422-ФЗ в отношении доходов, выплачиваемых за работы и услуги. Суд отмечает, что доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений) прямо поименованы в качестве исключения из объекта налогообложения НПД в части 2 статьи 6 Закона No 422-ФЗ. Соответственно, объектом налогообложения НПД могут выступать доходы от передачи имущественных прав на иные объекты, не указанные в части 2 статьи 6 Закона No 422-ФЗ, при этом в целях названного Закона доходы от передачи имущественных прав не квалифицируются в качестве оказания услуг. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЭС ВС РФ No 304-ЭС23-11687

Имущественные права всех вариаций в дело, главное не переборщить!

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