Когда еще могут запросить РКМ? Кому и когда заполнять

Как было сказано ранее, РКМ представляются : 🔸 единственным поставщиком для заключения контракта. 🔸 потенциальным поставщиком для формирования прогнозной цены.

Третий случай: заказчик публикует на конкурс договор, в котором говорится, что поставщик обязан предоставить РКМ в соответствии с п. 37 ПП 1465.

Читаем п. 37: пакет документов направляется при представлении предложений о цене (прогнозной цене) продукции, сформированных с использованием методов, установленных ПП 1465.

ПП 1465 установлены три метода:

🔸 метод анализа рыночных индикаторов,

🔸 метод сравнимой цены,

🔸 затратный метод.

Во-первых, выигранный конкурс — это не случай, когда ты единственный поставщик, и не случай, когда ты представляешь предложение о цене. Как раз-таки до конкурса заказчик обязан собрать РКМ от потенциальных поставщиков, выбрать наименьшее предложение и с ним объявить конкурс.

Во-вторых, когда договор заключается по итогам проведенных конкурсных процедур, цена договора в этом случае определена на конкурсной основе, данного метода по ПП 1465 не существует.

В-третьих, подпункт г) п. 37 говорит о том, что головной исполнитель/исполнитель представляет расчет цен на покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты) и работы (услуги) производственного характера, связанные с поставкой продукции в течение планового периода и приобретаемые без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Хорошо, конкурс выигран, договор заключен, придется формировать пакет документов на цену. И тут может быть три ситуации:

🔸 договор для поставщика убыточный,

🔸 договор для поставщика прибыльный, прибыль в рамках 1 + 25,

🔸 договор для поставщика сверхприбыльный.

Первый случай: так получилось, что выиграли убыточный договор, поставщик осознанно на это шел, допустим, чтобы завоевать большую долю рынка, не пустить конкурентов на рынок, или он знает, что его поставщик даст ему скидку и т.д. И вот он формирует РКМ, по которым видно, что договор убыточный, и тогда нарушается один из принципов 275-ФЗ: обеспечение прибыльности поставок продукции по государственному оборонному заказу (п. 2 ст. 9).

Второй случай: нарушения отсутствуют.

Третий случай: по РКМ понятно, что норма прибыли больше, чем 1 + 25, или, если идем методом сравнимой цены, исполнитель знает, где купить еще дешевле = нарушение п. 54 ПП 1465.

ИТОГО: Заказчики хотят себя обезопасить, включая данный пункт в контракт, считая, что они имеют право требовать РКМ. Поставщику приходится принимать правила заказчика. Можно обратиться в ФАС за разъяснениями/с жалобой, но, конкурс выигран, поставщик определен, сроки поставки продукции установлены. Выяснять кто и что кому должен времени нет, этим заказчики и пользуются, включая любые условия в контракт.