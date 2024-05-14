​Однодневки и доначисление НДФЛ: а такое бывает?

Так подозрения Управления ФНС по Республике Алтай пали на ООО «Гастроном № 1», которому решением были доначислены: налог на прибыль, НДФЛ, пени и штрафы. Компания не согласилась с инспекцией и обжаловала ее выводы в суде в рамках дела № А02-1437/2022.



Фактические обстоятельства. В проверяемом периоде налогоплательщиком был заключен договор об оказании услуг по обучению работников с ООО «УПК». Согласно предмету договора, работники ООО «Гастроном № 1» направлялись на обучение в данную организацию Эта сделка и показалась налоговому органу подозрительной.



Аргументы инспекции:

первичные документы по взаимоотношениям были представлены лишь частично, в некоторых из них отсутствовали конкретные показатели (ФИО работников, количество часов и др...);

налогоплательщик отправлял деньги в адрес ООО «УКС», которые в дальнейшем выплачивались обучаемым работникам в виде стипендии (без НДФЛ);

по условиям ученических договоров с сотрудниками, последние должны были отработать у налогоплательщика не менее чем год после обучения. Однако, базы судебных дел не содержат данных об обращении Общества с исками к тем, кто нарушил это обязательство;

в ходе плановой проверки Министерства образования в отношении ООО «УПК» было установлено, что оно не обеспечено печатными, электронными образовательными и информационными ресурсами, необходимыми для осуществления обучения;

ООО «УПК» было фактически подконтрольно налогоплательщику: общие IP-адреса; один фактический адрес местонахождения; 100% выручки обеспечено налогоплательщиком;

допрошенные несколько десятков работников сообщили, что обучение не проходили, стипендию не получали, ученический договор не подписывали;

без учета выплачиваемой стипендии, заработная плата сотрудников ООО «Гастроном № 1» была ниже МРОТ.



Аргументы налогоплательщика:

ООО «УПК» обладало лицензией на осуществление образовательных услуг;

представленные протоколы допросов не подтверждают подконтрольность контрагента налогоплательщику (допущены формальные нарушения);

обучение осуществлялось по адресу нахождения обособленного подразделения;