​Однодневки и доначисление НДФЛ: а такое бывает?

Так подозрения Управления ФНС по Республике Алтай пали на ООО «Гастроном № 1», которому решением были доначислены: налог на прибыль, НДФЛ, пени и штрафы. Компания не согласилась с инспекцией и обжаловала ее выводы в суде в рамках дела № А02-1437/2022.
Фактические обстоятельства. В проверяемом периоде налогоплательщиком был заключен договор об оказании услуг по обучению работников с ООО «УПК». Согласно предмету договора, работники ООО «Гастроном № 1» направлялись на обучение в данную организацию Эта сделка и показалась налоговому органу подозрительной.
Аргументы инспекции:
первичные документы по взаимоотношениям были представлены лишь частично, в некоторых из них отсутствовали конкретные показатели (ФИО работников, количество часов и др...);
налогоплательщик отправлял деньги в адрес ООО «УКС», которые в дальнейшем выплачивались обучаемым работникам в виде стипендии (без НДФЛ);
по условиям ученических договоров с сотрудниками, последние должны были отработать у налогоплательщика не менее чем год после обучения. Однако, базы судебных дел не содержат данных об обращении Общества с исками к тем, кто нарушил это обязательство;
в ходе плановой проверки Министерства образования в отношении ООО «УПК» было установлено, что оно не обеспечено печатными, электронными образовательными и информационными ресурсами, необходимыми для осуществления обучения;
ООО «УПК» было фактически подконтрольно налогоплательщику: общие IP-адреса; один фактический адрес местонахождения; 100% выручки обеспечено налогоплательщиком;
допрошенные несколько десятков работников сообщили, что обучение не проходили, стипендию не получали, ученический договор не подписывали;
без учета выплачиваемой стипендии, заработная плата сотрудников ООО «Гастроном № 1» была ниже МРОТ.
Аргументы налогоплательщика:
ООО «УПК» обладало лицензией на осуществление образовательных услуг;
представленные протоколы допросов не подтверждают подконтрольность контрагента налогоплательщику (допущены формальные нарушения);
обучение осуществлялось по адресу нахождения обособленного подразделения;
пени в связи с неуплатой НДФЛ взысканы неправомерно.
Решение судов. Суды первых двух инстанций согласились с логикой налогового органа (примечательно, что налогоплательщик дальше обжаловать решения не стал). Особо они коснулись аргумента по поводу наличия образовательной лицензии, а именно, перечислили все признаки формальности ее получения: допросы сотрудников ООО «УКС», которые сообщили, что никогда там не работали; отсутствие исполнения договора аренды учебного помещения.
Вывод. На первый взгляд кажущийся нестандартным подход налогового органа (формальный документооборот приводит к доначислению НДФЛ) на самом деле достаточно прямолинеен. Так, инспекция четко установила умысел и обстоятельства экономии на каждом виде налога: налог на прибыль за счет формальных взаимоотношений с обучающей компанией и учету расходов; НДФЛ — за счет фактической выплаты заработной платы под видом стипендии.
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Комментарии1
как обычно (глупые руководители), думают, что все "обойдется"