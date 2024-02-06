Проверка контрагента из ОАЭ. Про софт

На сегодняшний день только две фризоны в Дубае имеют открытый реестр компаний и позволяют проверить актуальность информации о зарегистрированном в этой фризоне юрлице — это ADGM и DIFC.

Конечно, прогресс на месте не стоит и с течением времени, возможно, подобные реестры получат свое распространение и в других фризонах, а также на Майнлэнде, но сейчас мы имеем то, что имеем 🙂

Также на рынке Дубая сейчас есть предложения от различных коммерческих компаний, предлагающих приобрести софт, в котором отражается информация о выручке компании.

Не буду перечислять названия таких программных продуктов, если вам интересно, то с удовольствием напишу это в формате личного сообщения. Не буду также давать этим программам какую-то оценку в рамках данного поста, поскольку у каждого клиента запрос индивидуальный и для кого-то приобретение такого софта, возможно, станет отличным решением.

Скажу одно: приобретая подобные программные продукты следует отдавать себе отчет в ограниченности представленной в них информации о профиле компании.

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