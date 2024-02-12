А вы соблюдаете права потребителей ОАЭ? Если нет, тогда готовьтесь к тюрьме🤷🏼

В конце 2023 года вступила в силу новая редакция Федерального закона № 15 от 2020 года «О защите прав потребителей». Закон устраняет ряд пробелов, существовавших в предыдущей редакции, и содержит положения, направленные на предотвращение потенциального ущерба потребителям, а также защиту потребителей от мошеннических или обманных действий.

Давайте рассмотрим наиболее интересные изменения:

Так, в соответствии с указанным законом, поставщикам в ОАЭ запрещено включать в контракты какие-либо положения, которые могут впоследствии нанести вред потребителям. Любое условие, обнаруженное в контракте, счете или аналогичном документе, направленное на освобождение поставщика от его обязательств, считается недействительным.

Согласно положениям новой редакции закона, потребители могут требовать компенсации за любой моральный или материальный ущерб от использования товаров или услуг.

Лицам, нарушившим новый закон о защите прав потребителей, грозит штраф в размере до 2 миллионов дирхам и 2 года тюремного заключения. При этом следует иметь ввиду, что одно наказание не исключает другое, а в случае повторных нарушений штрафы могут быть удвоены.

Новая редакция закона водит статью, содержащую положения о монополиях, а также определяет связанные с ними наказания, такие как тюремное заключение на срок до шести месяцев и штрафы в размере от 3 000 до 200 000 дирхам. При этом следует иметь ввиду, что за повторные нарушения последуют более суровые наказания.

Отдельный интерес представляют положения новой статьи указанного закона, предусматривающие, что с целью защиты общественных интересов, или в случае спора между поставщиком и потребителем, Министерство или Компетентный орган могут, запросить проверку товара или услуги в лабораториях. При этом, в случае признания товара или услуги некачественными, расходы на проведение экспертизы несет поставщик.

Новшеством также являются положения, посвященные e-commerce . Так, новый закон дает представление об электронной коммерции, четко определяет физических и юридических лиц, которым разрешено работать в этом секторе.

Законодателем также вводятся положения, призванные защитить потребителей от опасных продуктов. Так, министр или его представитель в сотрудничестве с компетентным органом имеет право издавать решение о запрете ввоза, административном задержании или отзыве с рынка товаров, в отношении которых установлено, что они вредны или представляют риск для потребителей.

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