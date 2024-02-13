Визовые приключения в Дубае. Почему нельзя допускать халатности в отношении юридических вопросов

Сегодня хочу рассказать вам одну поучительную историю, которая призвана ответить на вопрос о том, почему важно строго соблюдать все юридические нюансы и формальности.

Один учредитель решил ликвидировать свою компанию, зарегистрированную в ОАЭ. К слову, лицензия компании уже была отменена самой фризоной по ряду обстоятельств.

Ликвидация компании еще не была запущена, когда учредитель решил покинуть ОАЭ. И все бы ничего, но сделать это он решил через 3 дня после истечения срока действия визы. Ерунда — скажете вы! А я вам отвечу: для другого государства — может быть, для ОАЭ — нет! Поэтому человека благополучно развернули на границе и не выпустили из страны 🤷🏼‍♂️

Далее встал вопрос: либо визу нужно отменять, либо продлять. И вновь вы можете сказать, что вопрос ерундовый. А я снова вынуждена буду вам возразить! Ибо юридические вопросы в ОАЭ это вам не шуточки!

Итак, продлить визу было невозможно, тк компания имеет недействительную лицензию (как я уже говорила раньше, фризона сама ее отменила). Можно было конечно восстановить лицензию, но удовольствие это дорогое и небыстрое, да и компания-то планируется к ликвидации.

Отменить визу также нельзя, ибо INVESTOR Visa имеет специальный статус и для ее отмены процесс ликвидации компании должен быть завершен на 2/3.

А теперь добавьте к этому отсутствие доступа к порталу компании, потерянные регистрационные документы и печать, а также ажиотаж, связанный с необходимостью срочного выезда из ОАЭ и неминуемо приближающиеся новогодние праздники!

В каком режиме я работала с конца декабря — словами не передать🤪 Но каковы результаты этой работы: всего за 11 рабочих дней мы восстановили доступы к порталам и учредительные документы компании, сделали печать, подготовили все необходимые документы и запустили ликвидацию, а главное - отменили визу и получили добро от миграционной службы на выезд учредителя из страны! И все это за 11 рабочих дней!

Те, кто хоть немного знаком с юридическими формальностями ОАЭ, сейчас понимает, что я сделала около невозможное!

Сейчас учредитель покинул и страну, а ликвидация идет своим чередом 🙏🏻

Так какова мораль?!

Никогда не допускайте халатности в отношении любых юридических вопросов (это относится к любому государству, а особенно к ОАЭ)!

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