Апдейт по крутой legal инновации в Абу-Даби. Система автоматической отмены решений о применении обеспечительных мер

Сегодня хочу рассказать вам об одной инновационной legal технологии, которая совсем недавно была внедрена в ОАЭ. Так, Судебный департамент Абу-Даби анонсировал крайне полезное и прогрессивное нововведение — систему автоматической отмены решений о применении обеспечительных мер.

Данная система относится, конечно, не ко всем решениям, а только к тем, которые касаются финансовых обязательств.

Итак, в двух словах о том, как это работает: система отслеживает в режиме реального времени статус оплаты в файлах исполнительного производства, и как только сумма выплачивается ответчиком с использованием доступных платежных каналов, система немедленно инициирует процедуру отмены решений о применении обеспечительных мер, утверждает их в электронном виде и затем отправляет органам, участвующим в исполнении решений, через систему межведомственного взаимодействия.

Такое нововведение имеет ряд ощутимых плюсов:

Во-первых, это сокращает количество вовлеченных органов и учреждений. Так, например, из процесса исключаются сотрудники правоохранительных органов и судьи. Во-вторых, очевидно, что внедренная система позволит существенно сократить срок отмены решений о применении обеспечительных мер после осуществления платежа. Немаловажно также и то, что доступ к системе осуществляется через приложение, соответственно, копию решения всегда можно загрузить и предъявить при необходимости.

На моя взгляд, решение отличное и действительно крайне прогрессивное. А знаете, в чем состоит его главная фишка? Если догадались — пишите в комментариях, если нет — тоже пишите, и я расскажу вам о ней в следующем посте.

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