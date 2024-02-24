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Юлия Малыгина
Общество

Ликбез по страховке от безработицы в ОАЭ. Про штрафы

Итак, в продолжение темы о страховании от безработицы скажу, что с 01.10.2023 года правительство ОАЭ будет применять штрафы… к работникам, которые не подписываются на систему страхования по безработице или не выполняют платежи по ней.

И да, вы не ошиблись — штрафы прилетят именно работникам!

Теперь в двух словах о размерах штрафов:

  • итак, если работник не подпишется на программу страхования по безработице до 01.10.2023 года, штраф составит 400 AED;

  • если застрахованный работник не выплачивает свои страховые взносы более трех месяцев – штраф будет в размере 200 AED, плюс его страховое свидетельство будет аннулировано;

  • ну а если работник не погасит штраф в течение трех месяцев, то его просто-напросто вычтут из его заработной платы или иных пособий.

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Юлия Малыгина
Общество

Ликбез по страховке от безработицы в ОАЭ. Про штрафы

Итак, в продолжение темы о страховании от безработицы скажу, что с 01.10.2023 года правительство ОАЭ будет применять штрафы… к работникам, которые не подписываются на систему страхования по безработице или не выполняют платежи по ней.

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