Ликбез по страховке от безработицы в ОАЭ. Про штрафы

И да, вы не ошиблись — штрафы прилетят именно работникам!
Теперь в двух словах о размерах штрафов:
итак, если работник не подпишется на программу страхования по безработице до 01.10.2023 года, штраф составит 400 AED;
если застрахованный работник не выплачивает свои страховые взносы более трех месяцев – штраф будет в размере 200 AED, плюс его страховое свидетельство будет аннулировано;
ну а если работник не погасит штраф в течение трех месяцев, то его просто-напросто вычтут из его заработной платы или иных пособий.
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