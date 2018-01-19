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Правительство создаст банк для гособоронзаказа

Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Об этом говорится в информационном сообщении Минфина.

Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками - оборонными предприятиями, а также их кредитование.

Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации.

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