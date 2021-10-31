Планируйте, анализируйте, оценивайте: инструменты управленческого учета в 1С:УНФ

В современной конкурентной среде от правильных управленческих решений зависит существование бизнеса и его развитие. Управленческий учет, основанный на реальных показателях деятельности компании, позволяет руководителю оперативно принимать решения.

Как организовать эффективное ведение управленческого учета? На помощь приходит программа 1С. Сегодня поговорим об инструментах управленческого учета в программе 1С:Управление нашей фирмой 8.3, которая зарекомендовала себя как универсальное решение, не перегруженное излишним функционалом. При этом решение сочетает в себе все необходимые инструменты для управления компанией, которая занимается торговлей (в том числе и через интернет-магазин), оказанием услуг, мелкосерийным или позаказным производством.

Инструменты управленческого учета в 1С:УНФ, которые получает собственник бизнеса:

Оперативный отчет по продажам и взаиморасчетам. Всегда актуальная информация: сколько денег на счету, от кого поступила оплата, сумма задолженности.

ABC/XYZ- анализ продаж. Готовый инструмент по управлению продажами. В программе наглядно видно какие товары приносят наибольшие продажи, с какими клиентами выгоднее работать, какие менеджеры больше продают.

Остатки товаров на складе. Запасов продукции на складе должно быть достаточно для продажи. При этом не должно быть и излишка, чтобы деньги не лежали в остатках на складе, а были в обороте.

Денежный поток. Получение информации в режиме онлайн, анализ денежных потоков сгруппированных по виду деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая / по неделям, месяцам, кварталам). Становится наглядно понятно, куда уходят деньги, какие подразделения и проекты приносят больше прибыли.

Доходы и расходы. Прибыль и убытки. Проанализировав продажи, можно понять, какой контрагент стоит затраченного времени, а какой приносит только убытки. Рассчитав величину рентабельности бизнеса, можно узнать, сколько прибыли принес каждый рубль продаж.

Управленческий баланс. Для оценки платежеспособности и эффективности вложенных в бизнес денег. Руководитель видит актуальную информацию о том, чем владеет компания и приобретено это за собственные средства или заемные. Наглядно видно соотношение задолженности от контрагентов и долгов компании поставщикам. Это помогает оценить платежеспособность компании и вовремя принять решение.

Финансовый ассистент: поможет провести необходимый анализ, а также подскажет, что повлияло на показатель, даст рекомендации. Не нужно искать подсказки в интернете, они уже под рукой.

Платежный календарь для планирования поступлений и выплат. Особенно это важно для растущего бизнеса, чтобы не допустить ситуации, когда недостаточно денежных средств для оплаты по счетам. Платежный календарь покажет возможность кассового разрыва.

Планирование бизнеса с бюджетированием на неделю, месяц, год,а также с учетом сезонности.

1С:Управление небольшой фирмой 8.3 заменит бесконечные таблицы Excel: все данные будут в одной базе и их будет гораздо легче проанализировать. Все управленческие решения руководителя будут основаны на цифрах и конкретных показателях. Это позволяет эффективно планировать будущее компании и дает возможности для развития бизнеса.

Программу можно настроить под особенности ведения бизнеса. Кроме того, для работы не требуется особых бухгалтерских знаний, поэтому на 1С:УНФ останавливают свой выбор руководители компаний, которые только открывают свое дело.

Продемонстрируем все возможности 1С:Управление нашей фирмой 8.3!