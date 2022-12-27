Новый порядок возмещения НДС в 2023 году

Как сейчас

Чтобы понять, какие именно произошли изменения в порядке возмещения НДС, и на что стоит обратить внимание, кратко рассмотрим текущие правила.

Каждый налог уплачивается отдельным платежным поручением по своим реквизитам. Что касается возмещения НДС, то действует такой порядок: организация сдает декларацию, в которой указываются суммы налога к начислению и суммы вычетов.

Если сумма налоговых вычетов превышает сумму начисленного НДС, то такая разница подлежит возмещению. Сумма возмещения идет на зачет по налоговым обязательствам, либо может быть возвращена денежными средствами на расчетный счет компании.

Существует два варианта возмещения налога: обычный и заявительный.

При обычном порядке организация сдает декларацию, при необходимости прикладывает подтверждающие документы (например, экспорт), а также подает заявление на возмещение налога. Декларация проходит стандартные процедуры, в частности камеральную проверку (срок – два месяца).

Далее, если по результатам проверки будет выявлено, что сумма вычетов превышает сумму начисленного налога, и компания имеет право на возмещение, то инспекция перечислит из бюджета необходимые суммы.

Для возмещения налога в заявительном порядке кроме декларации в ФНС предоставляется заявление, а в определенных случаях может потребоваться банковская гарантия. Налог возвращается до завершения камеральной проверки. Однако, если по результатам проверки окажется, что организация не имела права на возмещение, то ранее перечисленную сумму НДС из бюджета, придется вернуть обратно, доплатив пени.

Воспользоваться возмещением НДС по заявлению могут компании при одновременном выполнении двух условий:

Они не находятся в стадии ликвидации или реорганизации.

В отношении их не возбуждены дела о несостоятельности (банкротстве).

Если заявленная к возмещению сумма не превышает сумму уплаченных в предыдущем году налогов и взносов, то для возмещения налога компании банковская гарантия не потребуется. В ином случае придется предоставить банковскую гарантию на сумму превышения. Такие правила установлены в ст. 176.1 НК. Они будут действовать и в следующем 2023 году.

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Новые правила

С 2023 года все взаиморасчеты с бюджетом будут проходить через ЕНС. С этим и будут связаны изменения в возмещении НДС.

Порядок предоставления информации для возмещения налога останется прежним, то есть, нужно будет подать декларацию, при необходимости соответствующие документы, а также банковскую гарантию или поручительство и заявление.

Оба порядка: и стандартный, и заявительный – остаются.

Изменения заключаются в том, что само возмещение будет производиться с ЕНС компании, куда перечисляется вся масса налогов, то есть совокупные обязательства налогоплательщика перед ФНС.

Таким образом, первое, что нужно будет учитывать при возмещении налога: НДС возмещается в сумме, не превышающей сумму, находящуюся на едином счете.

На едином счете учитываются практически все платежи налогоплательщика (налогового агента), включая пени и штрафы за исключением:

НДФЛ с доходов «патентных» иностранцев;

госпошлины, по которой судом не выдан исполнительный документ;

страховых взносов от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

То есть, сумма средств, которая находится на ЕНС, сначала распределяется в счет уплаты налоговых задолженностей по всем налогам и взносам, потом в счет уплаты текущих обязательств. Далее ЕНП засчитывается в счет ранее начисленных пеней и штрафов.

Возврату на счет налогоплательщика будет подлежать только положительное сальдо, оставшееся после вышеуказанных зачетов.

Таким образом, второе, что нужно учесть: НДС возмещается только в размере, не превышающем положительного сальдо между суммой на ЕНС и всех налоговых обязательств компании, исчисленных на дату возмещения.

Да, и сейчас, прежде чем вернуть сумму возмещаемого НДС из бюджета, инспекторы сначала направят ее на погашение задолженности по иным федеральным налогам, а также пеням и штрафам, оформив при этом решение о зачете.

Но в связи с новым порядком, зачет в счет задолженности будет происходить автоматически.

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Новые сроки

Теперь отчеты в налоговую нужно сдавать до 25 числа, а платить налоги до 28. И если сейчас сданная декларация, например, по налогу на прибыль, в которой указана сумма налога к уплате, не влияет на сумму возмещаемого НДС, то с 2023 года будет влиять, увеличивая общую сумму текущих налоговых обязательств на едином счете.

Меняются и сроки возмещения НДС, причем в пользу налогоплательщика.

Сейчас для возмещения налога в общем порядке декларация проходит камеральную проверку в течение двух месяцев (но сроки могут быть увеличены). После этого инспекция принимает решение о возмещении налога или об отказе в течение семи дней. Далее ФНС направляет поручение на возврат суммы налога в казначейство. Сделать она это может в течение одного дня после принятия решения о возмещении НДС. Сам возврат налога осуществляется казначейством в течение пяти дней с момента получения поручения.

Но будет несколько иначе. Сроки камеральной проверки остаются прежними – два месяца, на направление решения в казначейство, как и прежде, отводится один день, а вот на перечисление средств из казначейства на счет компании дается всего один день вместо прежних пяти.

Изменения не в пользу налогоплательщика

Сейчас, если ФНС нарушит сроки возмещения НДС, то на сумму просрочки начисляются проценты в пользу налогоплательщика. Такое правило установлено пунктом 10 статьи 78 НК.

С 2023 года статья 78 НК будет звучать как «Зачет сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета» и состоять только из 6-ти пунктов.

То есть пункт 10 из статьи 78 НК исчезнет, а вместе с ним и обязательства ФНС уплачивать проценты налогоплательщику за несвоевременно зачисленную переплату.

Также меняется система возврата излишне перечисленного НДС на счет компании при использовании заявительного порядка. Теперь сотрудники ФНС не будут выставлять требования о возврате налога, а налогоплательщик должен будет вернуть излишек самостоятельно на основании решения об отмене решения о возмещении НДС.

Когда стартует новый порядок

Новые правила будут действовать в отношении сумм НДС, возмещаемых на основании решений, принятых только с 1 января 2023 года. То есть первая декларация, по которой могут принять такое решение – это декларация за 4 квартал 2022 года.

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